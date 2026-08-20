Village Santé Durable 2026 : deux jours pour prendre soin de soi, Jardin Public, Bordeaux

Informations pratiques

Village Santé Durable 2026 : deux jours pour prendre soin de soi 26 et 27 septembre Jardin Public Gironde

Entrée libre, activités gratuites, tout public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-26T11:00:00+02:00 – 2026-09-26T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-27T11:00:00+02:00 – 2026-09-27T18:00:00+02:00

Rendez-vous incontournable de la rentrée, le Village Santé Durable revient au Jardin public les samedi 26 et dimanche 27 septembre 2026, de 11h à 18h. Entrée libre, activités gratuites, ouvert à tous : petits et grands sont attendus pour un week-end dédié à la santé sous toutes ses formes.

Une thématique 2026 tournée vers l’enfance et la parentalité

Pour cette 5e édition, la Ville de Bordeaux place l’enfance et la parentalité au cœur de l’événement, avec un fil conducteur : « Enfance et parentalité : construire la santé de demain ». Un parcours dédié aux familles proposera des ateliers ludiques et pédagogiques, pensés pour sensibiliser petits et grands : santé mentale, alimentation, activité physique, vie affective…

L’événement sera parrainé par Margot Turcat, autrice et illustratrice des bandes dessinées Mon petit AVC et Ça me prend la tête !, elle-même victime d’un AVC à 33 ans alors jeune maman.

Huit pôles thématiques, une cinquantaine de partenaires

Comme chaque année, une cinquantaine d’associations et de structures locales tiendront un stand autour de huit grandes thématiques : activité physique et sport, santé des femmes, prévention, famille, maladies rares, culture et santé, santé mentale, vie affective et sexuelle, et alimentation saine et durable.

Quiz, jeux, initiations, expositions… place à des formats participatifs !

Les partenaires présents par thématique :

Activité physique et sport :

Comité Départemental Olympique et Sportif Gironde

Direction Générale Mobilité de Bordeaux Métropole

Maison de quartier Chantecler

Maison de quartier Les Coqs Rouges

TBM

Santé des femmes :

Bande de mères

DisDameDonc

EndoFrance

IMAGYN

Jeune et Rose

Peni Beffalan

Sœurs d’Encre

Prévention :

Centre de ressources territorial (CRT)

Choquez-nous !

CPAM (Caisse primaire d’assurance maladie)

CPTS Booste

CPTS Bordeaux Nord

CRAtb (Centre Régional en Antibiothérapie de Nouvelle-Aquitaine)

Direction Prévention, Santé et Handicap, avec la santé scolaire (Ville de Bordeaux)

EMA G2L (Équipe Multidisciplinaire en Antibiothérapie Gironde, Landes et Lot-et-Garonne)

GARB (Groupe des Aphasiques de la Région de Bordeaux)

Omedit (Observatoire du médicament, des dispositifs médicaux et de l’innovation thérapeutique)

Réserve citoyenne de Bordeaux Métropole

Réseau Périnat Nouvelle-Aquitaine (RPNA)

Famille :

CAP Parents Gironde

Comptoir des Aidants (Ville de Bordeaux)

Direction de la petite enfance avec La Parentèle (Ville de Bordeaux)

École des Grands-Parents Européens (EGPE)

PMI (Protection maternelle et infantile)

Maladies rares :

Cœur Couleur

Lupus France

Vivre avec une NMP

Culture & santé :

Bibliothèques de Bordeaux (Ville de Bordeaux)

LiJeP (Littérature Jeunesse et Parentalité)

Médiathèque des Hôpitaux de Bordeaux

Choeur de Talents

Santé mentale :

3114

Association Rénovation

Astrée

Clubhouse

GEM Médiagora Bordeaux

Maison des Adolescents de la Gironde – MDA 33

Phénix Écoute et Paroles – SOS Suicide Phénix

Questions Psy

SOS Amitié

Pôle Universitaire de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent du CH Charles Perrens

Vie affective et sexuelle :

Planning familial de la Gironde

Alimentation saine & durable :

AQOB – Aquitaine Obésité Bordeaux

CARALIM (Centre Aquitain de Rééducation ALIMentaire)

Diététiciennes de la Ville de Bordeaux

Interfel (Interprofession des fruits et légumes frais)

Régie de l’eau

Yakafaucon

Des mini-conférences avec Radio CHU

Tout au long du week-end, des « capsules santé » animées par Radio CHU proposeront des formats courts pour apprendre, comprendre et poser ses questions. Parmi les temps forts :

Samedi 26 septembre

11h30 : La littérature jeunesse comme soutien à la parentalité (avec LiJeP et les bibliothèques de Bordeaux)

14h : En mouvement dès le plus jeune âge (avec le CDOS Gironde)

15h : Corps, alimentation et confiance en soi (avec CARALIM)

16h30 : AVC et santé des femmes, prévention, maternité et handicap invisible (avec Margot Turcat et Marion Lauriat, association GARB)

Dimanche 27 septembre

11h : Ouverture du village avec la chorale de Choeurs de Talents

11h30 : Bien manger pour bien grandir (avec les diététiciennes de la Ville de Bordeaux et AQOB)

14h30 : Quand ça ne va pas, oser en parler (avec SOS Amitié, GEM Mediagora Bordeaux et Astrée)

16h30 : Santé mentale périnatale, prendre soin des parents pour prendre soin des enfants — conférence de clôture avec Anne-Laure Sutter, pédopsychiatre périnatale au CH Charles Perrens

Infos pratiques :

Dates : samedi 26 et dimanche 27 septembre 2026

Horaires : 11h – 18h

Lieu : Jardin public, Bordeaux

Entrée libre, activités gratuites, tout public

Jardin Public jardin public bordeaux Bordeaux 33000 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine

Les 26 et 27 septembre, le Jardin public accueille la 5e édition du Village Santé Durable, autour d’un fil rouge inédit cette année : « Enfance et parentalité : construire la santé de demain ».

T.S