Village W – Flonflons – Wazemmes l’Accordéon, maison Folie Wazemmes, Lille

Village W – Flonflons – Wazemmes l’Accordéon 30 et 31 mai maison Folie Wazemmes Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T18:00:00+02:00 – 2026-05-30T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-31T12:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:00:00+02:00

Nous nous retrouvons au village W à la Maison Folie Wazemmes le 30 & 31 mai 2026 pour un week-end familial et gratuit sous le signe du soleil, et de la bonne humeur !

Deux journées festives, à l’image de tout ce qu’on aime à Wazemmes l’Accordéon. C’est le grand final : soyez là pour vivre ce dernier moment de fête tous ensemble.

Programmation :

Samedi 30 Mai: Highlight Tribe, Los Tres Puntos & d’autres à venir.

Dimanche 31 Mai: Sanseverino, Baston ! (Tribute de Renaud) & d’autres artistes à venir.

Gratuit

Tout public

Samedi 30 mai, 18 h à 2 h

Dimanche 31 mai, 12 h à 23 h

Dans le cadre du Festival Wazemmes l’Accordéon par Flonflons.

maison Folie Wazemmes 70 Rue des Sarrazins, 59000 Lille Lille 59900 Wazemmes Nord Hauts-de-France 0320782023 https://maisonsfolie.lille.fr/ https://www.facebook.com/maisonfoliewazemmes La maison Folie Wazemmes est un équipement culturel pluridisciplinaire de la Ville de Lille, né à l’occasion de Lille 2004 – Capitale européenne de la culture. Vestige du patrimoine ouvrier lillois, cette ancienne filature a été réhabilitée par l’architecte Lars Spuybroek (Agence Nox / Pays-Bas).

Depuis 2005, la maison Folie Wazemmes propose des spectacles (danse, théâtre, performances, cabarets…), des concerts, des expositions et des ateliers de pratiques artistiques. Elle est reconnue à l’échelle de la région pour son soutien aux artistes et à la création. Elle met en place un travail d’action culturelle en direction des habitants et est soucieuse de soutenir des projets menés par les forces vives de son quartier.

Rendez-vous les 30 & 31 mai au Village W pour un week-end familial gratuit sous le signe de la musique, du soleil et de la bonne humeur ! Deux journées festives pour clôturer le festival en beauté !

Flonflons – Wazemmes l’Accordéon