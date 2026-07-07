VILLAGES EN SCENE FRITERIE, MON AMI.E Cie Bonjour Désordre Val-du-Layon
jeudi 6 mai 2027 · Val-du-Layon
Informations pratiques
Val-du-Layon
VILLAGES EN SCENE FRITERIE, MON AMI.E Cie Bonjour Désordre
En extérieur Val-du-Layon Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-06 17:00:00
fin : 2027-05-06
Date(s) :
2027-05-06
Tentative pour dorer l’espace public. Théâtre-récit de l’hospitalité.
Et si la solution pour rassembler les gens, c’étaient les frites ?
Voici le point de départ (follement barré) de ce spectacle, qui a poussé la
Cie Bonjour Désordre à effectuer un road-trip avec une baraque à frites,
là-haut, dans le pays des mines et des corons.
Si vous vous demandez encore si les gens du Nord sont accueillants,
venez écouter les bavardages qu’ils ont collectés autour d’un cornet. Des
histoires qui évoquent le passé minier, l’arrivée de travailleurs étrangers,
le Racing-Club de Lens, et celles et ceux qui œuvrent pour que nous
demeurions ensemble des soleils.
Oui, ce spectacle est une opportunité de se rassembler autour d’un
plaisir commun. Il est aussi une occasion de parler de chaleur humaine,
de générosité, d’accueil et d’hospitalité des mots qui résonnent parfois
bizarrement dans notre monde abîmé.
Des récits d’humanité qui vous donneront assurément envie de partager
une frite avec la personne assise à côté de vous.
Rapportez votre plus belle patate, et repartez avec de l’optimisme !
Frites et service Lesli Baechel et César Roynette Sauces et accompagnements Emilie Bonnaud et
Elsa Grzeszczak Contrôleuse de cuisson Azilys Tanneau Marraine de la friterie Marie-Françoise
Gonzalez Production et contrôle qualité Anahi Amine Régie Fritkot Charline Thiriet
Tout public, à partir de 12 ans
Gratuit, sans réservation
Durée 1h30
Ouverture billetterie ABONNEMENTS (pour les spectacles de septembre à avril)
>> en ligne (E-billets) et au guichet à partir du 20 août 2026
Ouverture billetterie HORS ABONNEMENTS (pour les spectacles de septembre à avril)
>> en ligne et au guichet à partir du 22 septembre 2026
Ouverture billetterie FUGUE >> en ligne et au guichet à partir du 1er avril 2027 .
En extérieur Val-du-Layon 49190 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 78 26 21 billetterie@villages-en-scene.fr
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English :
An attempt to gild public space. A narrative theater piece about hospitality.
L’événement VILLAGES EN SCENE FRITERIE, MON AMI.E Cie Bonjour Désordre Val-du-Layon a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages
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