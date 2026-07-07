VILLAGES EN SCENE FRITERIE, MON AMI.E Cie Bonjour Désordre Val-du-Layon

Informations pratiques

Val-du-Layon

VILLAGES EN SCENE FRITERIE, MON AMI.E Cie Bonjour Désordre

En extérieur Val-du-Layon Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-06 17:00:00

fin : 2027-05-06

Date(s) :

2027-05-06

Tentative pour dorer l’espace public. Théâtre-récit de l’hospitalité.

Et si la solution pour rassembler les gens, c’étaient les frites ?

Voici le point de départ (follement barré) de ce spectacle, qui a poussé la

Cie Bonjour Désordre à effectuer un road-trip avec une baraque à frites,

là-haut, dans le pays des mines et des corons.

Si vous vous demandez encore si les gens du Nord sont accueillants,

venez écouter les bavardages qu’ils ont collectés autour d’un cornet. Des

histoires qui évoquent le passé minier, l’arrivée de travailleurs étrangers,

le Racing-Club de Lens, et celles et ceux qui œuvrent pour que nous

demeurions ensemble des soleils.

Oui, ce spectacle est une opportunité de se rassembler autour d’un

plaisir commun. Il est aussi une occasion de parler de chaleur humaine,

de générosité, d’accueil et d’hospitalité des mots qui résonnent parfois

bizarrement dans notre monde abîmé.

Des récits d’humanité qui vous donneront assurément envie de partager

une frite avec la personne assise à côté de vous.

Rapportez votre plus belle patate, et repartez avec de l’optimisme !

Frites et service Lesli Baechel et César Roynette Sauces et accompagnements Emilie Bonnaud et

Elsa Grzeszczak Contrôleuse de cuisson Azilys Tanneau Marraine de la friterie Marie-Françoise

Gonzalez Production et contrôle qualité Anahi Amine Régie Fritkot Charline Thiriet

Tout public, à partir de 12 ans

Gratuit, sans réservation

Durée 1h30

Ouverture billetterie ABONNEMENTS (pour les spectacles de septembre à avril)

>> en ligne (E-billets) et au guichet à partir du 20 août 2026

Ouverture billetterie HORS ABONNEMENTS (pour les spectacles de septembre à avril)

>> en ligne et au guichet à partir du 22 septembre 2026

Ouverture billetterie FUGUE >> en ligne et au guichet à partir du 1er avril 2027 .

En extérieur Val-du-Layon 49190 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 78 26 21 billetterie@villages-en-scene.fr

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English :

An attempt to gild public space. A narrative theater piece about hospitality.

L’événement VILLAGES EN SCENE FRITERIE, MON AMI.E Cie Bonjour Désordre Val-du-Layon a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages