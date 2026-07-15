VILLAGES EN SCENE LA GRANDE TABLÉE Cie Opus Rue des moines Brissac Loire Aubance

Informations pratiques

Brissac Loire Aubance

VILLAGES EN SCENE LA GRANDE TABLÉE Cie Opus

Rue des moines Place de l’Église Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 16:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Théâtre radiophonique déjanté

Iels ont été fleuriste, surveillante de baignade, assureur ou gérante

d’animalerie, quatre heureux-ses retraité.e.s ont été tiré.e.s au sort pour

venir découvrir les œuvres d’art du Fil artistique paysager de la CCLLA, et

à participer, en direct et en public, à l’émission radiophonique d’Antoine

Delongy La Grande Tablée.

Le principe de cette émission étant de tendre son micro à des spécialistes

en “rien du tout”, ces observateurs néophytes seront invités à partager

leurs avis sur ce qu’ils auront vu, perçu ou bien tenté de comprendre de

ce fil artistique paysager.

Ils n’y connaissent rien mais leurs débats invraisemblables vous donneront

assurément envie de découvrir ces œuvres, et vous permettront

d’apprécier un peu plus les arcanes de l’Art contemporain qui, après ce

spectacle hilarant et farfelu, ne pourra plus jamais se prendre au sérieux !

Représentations bénéficiant du soutien de l’OARA

Avec Olivier Miraglia, Ema Veïn, Jacques Bourdeaux, Ronan Letourneur, Pascal Rome, et avec l’aimable

participation de Franckie Leleu (plus mauvais sommelier de France) Conception et mise en jeu

Pascal Rome et Ronan Letourneur Régie Francois Coiteux

Tout public, à partir de 8 ans Gratuit

Durée 59 min

Ouverture billetterie ABONNEMENTS (pour les spectacles de septembre à avril)

>> en ligne (E-billets) et au guichet à partir du 20 août 2026

Ouverture billetterie HORS ABONNEMENTS (pour les spectacles de septembre à avril)

>> en ligne et au guichet à partir du 22 septembre 2026

Ouverture billetterie FUGUE >> en ligne et au guichet à partir du 1er avril 2027 .

Rue des moines Place de l’Église Brissac Loire Aubance 49320 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 78 26 21 billetterie@villages-en-scene.fr

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English :

Weird Radio Theater

L’événement VILLAGES EN SCENE LA GRANDE TABLÉE Cie Opus Brissac Loire Aubance a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages