VILLAGES EN SCÈNE PRÉVIENS LES AUTRES Cirque Galapiat Brissac Loire Aubance

Informations pratiques

Brissac Loire Aubance

VILLAGES EN SCÈNE PRÉVIENS LES AUTRES Cirque Galapiat

Allée Platanes Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-17 17:00:00

fin : 2027-04-17

Date(s) :

2027-04-17 2027-04-18

Solo de cirque accompagnable

Dans la galaxie du Cirque Galapiat, il y a les poètes, les furieux, les

tendres, les hurluberlus.

Jonas Séradin les entrelace un peu tous dans son personnage de gardien

de phare revenu à terre, après la mécanisation de son outil de travail.

Dans sa yourte, ce faux solitaire se heurte à ses propres angoisses après

la lecture d’une bande-dessinée qui raconte l’histoire des algues vertes

en Côte d’Armor.

Son corps d’acrobate n’est plus au rendez-vous, mais qu’à cela ne tienne.

Il faut réveiller les consciences le monde fout le camp, unissons-nous.

C’est ça l’esprit du cirque, radical, passionné, solidaire. Pas question de

rester assis sur son banc, non, le cirque, avant tout, c’est l’action ! Nous

sommes toutes et tous des acrobates en puissance, prévenez les autres.

Un spectacle qui va être super mais qui sera encore mieux quand vous

serez là.

De et avec Jonas Séradin & Ivan Aubrée Régisseur avisé Nicolas Gastard Soutien à l’écriture &

regards extérieurs Tanguy Hoanen, Andréa Martinez & Chloé Derrouaz Chargé de production Ivan

Aubrée Administration Yvain Lemattre et Chloé Bodin Production Galapiat Cirque

Tout public, à partir de 8 ans

Tarif Unique 10€

Durée 1h30

Jauge limitée à 60 personnes par représentation.

Ouverture billetterie ABONNEMENTS (pour les spectacles de septembre à avril)

>> en ligne (E-billets) et au guichet à partir du 20 août 2026

Ouverture billetterie HORS ABONNEMENTS (pour les spectacles de septembre à avril)

>> en ligne et au guichet à partir du 22 septembre 2026

Ouverture billetterie FUGUE >> en ligne et au guichet à partir du 1er avril 2027 .

Allée Platanes Brissac Loire Aubance 49320 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 78 26 21 billetterie@villages-en-scene.fr

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English :

Circus solo suitable for accompaniment

L’événement VILLAGES EN SCÈNE PRÉVIENS LES AUTRES Cirque Galapiat Brissac Loire Aubance a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages