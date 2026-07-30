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Villette Tropicale spécial été ’26 I Live & Djs I 01.08.26 LA PETITE HALLE Paris

samedi 1 août 2026 · LA PETITE HALLE · Paris

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Lieu
LA PETITE HALLE
Adresse
211 avenue Jean Jaures, 75019 Paris
Ville
Paris

Villette Tropicale spécial été ’26 I Live & Djs I 01.08.26 LA PETITE HALLE Paris Samedi 1 août, 20h00

La soirée VILLETTE TROPICALE s’installe à La Petite Halle pour une série exceptionnelle de 6 soirées dédiées aux sonorités d’Afrique, les Caraïbes et l’Amérique Latine du 18 juillet au 22 août !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-08-01T20:00:00.000+02:00
Fin : 2026-08-01T23:59:00.000+02:00

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LA PETITE HALLE 211 avenue Jean Jaures, 75019 Paris Paris


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