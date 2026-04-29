Vilmos Live Club + MiEL – Le Printemps des Nefs Nefs / Machines de l’Ile Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-29 19:00 –

Gratuit : oui Entrée libre Tout public

Les Nefs de PRISM Une soirée autour du hip hop nantais, dont la programmation est confiée à la toute jeune association PRISM. Le Printemps des Nefs inaugure cette année les soirées « Les Nefs de… » , une invitation faite à un collectif nantais d’occuper les Nefs pour un apéritif musical, avec live et/ou DJ set.La première soirée est confiée à l’association PRISM , nouvelle venue dans le paysage nantais pour la promotion, la valorisation et la transmission de la culture hip hop, conçue comme plurielle, émergente et transdisciplinaire. PRISM invite les artistes nantais MiEL et Vilmos Live Club ! MiEL – Concert et DJ Set : MiEL est une artiste nantaise aux multiples facettes : chanteuse RnB alternatif et neo soul, mais aussi dj. Vilmos Live Club – Concert : Trio hip-hop nantais entre rap et rock, une sorte de Limp Bizkit v3 qui aurait avalé un bouquin de Marx et un shot d’absinthe avec un bouchon de white spirit. Vendredi 29 mai 2026 – Concerts et ouverrture des portes à 19h Dans le cadre du Printemps des Nefs

Nefs / Machines de l’Ile Île de Nantes Nantes 44200

08 10 12 12 25 http://www.lesmachines-nantes.fr contact@lesmachines-nantes.fr https://www.lesmachines-nantes.fr/printemps-des-nefs-2026/



Afficher la carte du lieu Nefs / Machines de l’Ile et trouvez le meilleur itinéraire

