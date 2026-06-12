Vincent Amir-Tahmasseb, harpe Jeunes Talents | Les Flâneries Musicales Villa Douce Reims

Reims

Vincent Amir-Tahmasseb, harpe Jeunes Talents | Les Flâneries Musicales

Villa Douce 9 Boulevard de la Paix Reims Marne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Supplément

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 14:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Tout public

Vincent Amir-Tahmasseb, harpe

De Rameau à Holliger, ce récital trace une ligne sensible entre héritage et modernité. La harpe y déploie tour à tour son élégance française, ses couleurs impressionnistes et ses audaces contemporaines, des danses raffinées du XVIIIᵉ siècle aux paysages intérieurs de Debussy. Avec la virtuosité brillante du Carnaval de Venise, l’instrument révèle toute l’étendue de ses possibilités, entre délicatesse, clarté et éclat. Un voyage musical où chaque œuvre éclaire une facette différente de la harpe. .

Villa Douce 9 Boulevard de la Paix Reims 51100 Marne Grand Est

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English : Vincent Amir-Tahmasseb, harpe Jeunes Talents | Les Flâneries Musicales

L’événement Vincent Amir-Tahmasseb, harpe Jeunes Talents | Les Flâneries Musicales Reims a été mis à jour le 2026-06-12 par Reims Tourisme & Congrès