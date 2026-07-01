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Vincent Delerm, Le Train Théâtre, Portes-lès-Valence

jeudi 26 novembre 2026 · Le Train Théâtre · Portes-lès-Valence

Vincent Delerm, Le Train Théâtre, Portes-lès-Valence

Informations pratiques

Début
jeudi 26 novembre 2026
Fin
jeudi 26 novembre 2026
Lieu
Le Train Théâtre
Adresse
1 Rue Louis Aragon, 26800 Portes-lès-Valence
Ville
26800 Portes-lès-Valence
Département
Drôme
Tarif
Plein tarif : 38€ / Tarif réduit : 31€

Vincent Delerm Jeudi 26 novembre, 20h00 Le Train Théâtre Drôme

Plein tarif : 38€ / Tarif réduit : 31€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-26T20:00:00+01:00 – 2026-11-26T21:30:00+01:00
Fin : 2026-11-26T20:00:00+01:00 – 2026-11-26T21:30:00+01:00

Vincent Delerm occupe une place à part dans le paysage de la chanson française. Auteur, compositeur et interprète, photographe et cinéaste, il façonne depuis des décennies des spectacles uniques, poétiques et sensibles, d’une délicatesse rare, où chaque mot, chaque image, chaque couleur semble tenir en équilibre sur un fil de lumière. Vincent Delerm sait dire l’intime avec douceur et transformer nos vies ordinaires, en souvenirs extraordinaires.

Un spectacle de Vincent Delerm ? C’est un moment suspendu, un silence autour des mots, un mélange de poésie, de nostalgie et d’humour discret.

Un chuchotement.

« Vincent Delerm, sociologue du sensible. » France Info

Vincent Delerm : chant, piano

Le Train Théâtre 1 Rue Louis Aragon, 26800 Portes-lès-Valence Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « billetterie@train-theatre.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0475571455 »}]
SAISON 2026/2027 chanson musique

Arno Lam

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