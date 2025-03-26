VINCENT DELERM – SALLE POIREL Nancy

VINCENT DELERM Début : 2026-02-06 à 20:00. Tarif : – euros.

Vincent Delerm occupe une place particulière dans le paysage culturel français : auteur, compositeur, interprète, photographe, cinéaste, il façonne des spectacles intelligents et sensibles dont lui seul a le secret.Après avoir annoncé dix concerts à la Cigale – dont certains sont déjà complets – à l’automne, il dévoile les premières dates de sa tournée à venir en 2025/2026.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

SALLE POIREL 3 rue Victor Poirel 54000 Nancy 54