Informations pratiques

Soissons

VINCENT DELERM

9 Allée Claude Debussy Soissons Aisne

Tarif : 10 – 10 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-08 20:00:00

fin : 2026-10-08

Date(s) :

2026-10-08

Vincent Delerm occupe une place particulière dans le

paysage culturel français auteur, compositeur, interprète,

photographe, cinéaste, il façonne des spectacles intelligents

et sensibles dont lui seul a le secret.

Après 15 concerts complets à la Cigale à Paris à l’automne

2025 et en mars dernier, il continue sa tournée avec une

quarantaine de dates à travers la France.

Vincent Delerm occupe une place particulière dans le

paysage culturel français auteur, compositeur, interprète,

photographe, cinéaste, il façonne des spectacles intelligents

et sensibles dont lui seul a le secret.

Après 15 concerts complets à la Cigale à Paris à l’automne

2025 et en mars dernier, il continue sa tournée avec une

quarantaine de dates à travers la France. .

9 Allée Claude Debussy Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 59 10 12 cmd@agglo-soissonnais.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Vincent Delerm holds a special place in the

French cultural landscape: as a songwriter, composer, performer,

photographer, and filmmaker, he creates intelligent

and sensitive shows that are uniquely his own.

After 15 sold-out concerts at La Cigale in Paris in the fall

of 2025 and last March, he is continuing his tour with

about forty dates across France.

L’événement VINCENT DELERM Soissons a été mis à jour le 2026-06-23 par OT du Soissonnais-Valois