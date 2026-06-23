VINCENT DELERM Soissons
jeudi 8 octobre 2026 · Soissons
Informations pratiques
Soissons
VINCENT DELERM
9 Allée Claude Debussy Soissons Aisne
Tarif : 10 – 10 – 30 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08 20:00:00
fin : 2026-10-08
Date(s) :
2026-10-08
Vincent Delerm occupe une place particulière dans le
paysage culturel français auteur, compositeur, interprète,
photographe, cinéaste, il façonne des spectacles intelligents
et sensibles dont lui seul a le secret.
Après 15 concerts complets à la Cigale à Paris à l’automne
2025 et en mars dernier, il continue sa tournée avec une
quarantaine de dates à travers la France.
Vincent Delerm occupe une place particulière dans le
paysage culturel français auteur, compositeur, interprète,
photographe, cinéaste, il façonne des spectacles intelligents
et sensibles dont lui seul a le secret.
Après 15 concerts complets à la Cigale à Paris à l’automne
2025 et en mars dernier, il continue sa tournée avec une
quarantaine de dates à travers la France. .
9 Allée Claude Debussy Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 59 10 12 cmd@agglo-soissonnais.com
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English :
Vincent Delerm holds a special place in the
French cultural landscape: as a songwriter, composer, performer,
photographer, and filmmaker, he creates intelligent
and sensitive shows that are uniquely his own.
After 15 sold-out concerts at La Cigale in Paris in the fall
of 2025 and last March, he is continuing his tour with
about forty dates across France.
L’événement VINCENT DELERM Soissons a été mis à jour le 2026-06-23 par OT du Soissonnais-Valois
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