Vincent DUBOIS Ordinaire Salle Acropolya La Roche-Posay

La Roche-Posay

Vincent DUBOIS Ordinaire

Salle Acropolya 1 Les Chaumettes La Roche-Posay Vienne

Tarif : 11 – 11 – 11 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07 20:30:00

fin : 2026-11-07

Date(s) :

2026-11-07

Vincent Dubois tombe le masque — celui, devenu familier, du bleu chirurgical, mais aussi celui de Maria des Bodin’s — pour dévoiler une autre facette de son talent la chanson.

Dans ce concert partage , né durant le confinement et le report de la tournée des Bodin’s, il interprète un répertoire choisi de chansons françaises et canadiennes. Entre rires, émotions et instants plus légers, Vincent nous embarque dans un moment sincère et chaleureux.

Tour à tour à la guitare ou au ukulélé, il est accompagné avec finesse et virtuosité par Didier Buisson, accordéoniste sensible et inspiré. .

Salle Acropolya 1 Les Chaumettes La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 54900191300

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English : Vincent DUBOIS Ordinaire

L’événement Vincent DUBOIS Ordinaire La Roche-Posay a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme & du Thermalisme La Roche Posay