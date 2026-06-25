Vincent Dubois “Ordinaire” (Maria Bodin’s) Apéro de Gysèle Tours
Vincent Dubois “Ordinaire” (Maria Bodin’s) Apéro de Gysèle Tours jeudi 12 novembre 2026.
Tours
Vincent Dubois “Ordinaire” (Maria Bodin’s) Apéro de Gysèle
146 rue Edouard Vaillant Tours Indre-et-Loire
Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-11-12 20:00:00
fin : 2026-11-12 23:30:00
Date(s) :
2026-11-12
Vincent Dubois, tombe le masque, le bleu chirurgical que malheureusement tout le monde connaît, mais aussi, celui de Maria des Bodin’s, pour nous faire découvrir ses talents de chanteur.
Dans un répertoire choisi de chansons françaises et canadiennes, Vincent passe du rire au larmes et de l’émotion à la déconne. Il s’accompagne tantôt à la guitare, tantôt au ukulélé, mais surtout, à ses cotés, il est accompagné avec brio par Didier Buisson, accordéoniste sensible et virtuose…
Nous profiterons de la soirée pour trinquer à Gysèle Gigi pour les intimes -, illustre tenancière du Bateau ivre, qui a tant accompagné les Bodin’s à leurs débuts. 20 .
146 rue Edouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire billetterie@bateauivre.coop
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English :
Vincent Dubois, takes off the mask, the surgical blue that unfortunately everyone knows, but also, that of Maria of Bodin’s, to make us discover his talents of singer.
L’événement Vincent Dubois “Ordinaire” (Maria Bodin’s) Apéro de Gysèle Tours a été mis à jour le 2026-06-25 par ADT 37
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