Vincent Simonelli & Samy Dausat, Django afternoon au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris
Vincent Simonelli & Samy Dausat, Django afternoon au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris dimanche 19 juillet 2026.
Du swing avec ces deux routards de la guitare à pan coupé ! Deux guitaristes connus pour leur jeu sensible et empreint de l’âme de Django.
Line-up : Vincent Simonelli : guitare ; Samy Daussat : guitare ; John Dufossé : contrebasse
Le 38Riv Jazz Club est une salle intimiste au cœur du Marais (38 rue de Rivoli, Paris 4e), dédiée au jazz et aux musiques improvisées.
Jazz manouche — Vincent Simonelli et Samy Dausat, deux virtuoses de la guitare, vous invitent à un après-midi de swing empreint de l’âme de Django Reinhardt.
Le dimanche 19 juillet 2026
de 17h00 à 18h00
Le dimanche 19 juillet 2026
de 15h00 à 16h00
payant
Tarif en ligne : 14€ à 17€
Tarif sur place : 17€ à 20€
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-19T20:00:00+02:00
fin : 2026-07-19T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-19T15:00:00+02:00_2026-07-19T16:00:00+02:00;2026-07-19T17:00:00+02:00_2026-07-19T18:00:00+02:00
38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris
https://38riv.com/concerts/frangy-delporte contact@38riv.com
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