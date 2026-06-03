Vincent Simonelli & Samy Dausat, Django afternoon au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Du swing avec ces deux routards de la guitare à pan coupé ! Deux guitaristes connus pour leur jeu sensible et empreint de l’âme de Django.

Line-up : Vincent Simonelli : guitare ; Samy Daussat : guitare ; John Dufossé : contrebasse

Le 38Riv Jazz Club est une salle intimiste au cœur du Marais (38 rue de Rivoli, Paris 4e), dédiée au jazz et aux musiques improvisées.

Jazz manouche — Vincent Simonelli et Samy Dausat, deux virtuoses de la guitare, vous invitent à un après-midi de swing empreint de l’âme de Django Reinhardt.

Le dimanche 19 juillet 2026

de 17h00 à 18h00

Le dimanche 19 juillet 2026

de 15h00 à 16h00

payant

Tarif en ligne : 14€ à 17€

Tarif sur place : 17€ à 20€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-19T20:00:00+02:00

fin : 2026-07-19T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-19T15:00:00+02:00_2026-07-19T16:00:00+02:00;2026-07-19T17:00:00+02:00_2026-07-19T18:00:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/concerts/frangy-delporte contact@38riv.com



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