Vineart en Gascogne au Domaine de Bilé Domaine de Bilé Bassoues
Vineart en Gascogne au Domaine de Bilé Domaine de Bilé Bassoues jeudi 30 juillet 2026.
Bassoues
Vineart en Gascogne au Domaine de Bilé
Domaine de Bilé BASSOUES Bassoues Gers
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 18:30:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Théâtre, Exposition, Randonnée
Entre lumière d’été et théâtre, une soirée suspendue à Bilé
Tout l’été
9h-19h Boutique, épicerie fine et dégustation
10h, 11h30, 14h, 15h30 & 17h Visite guidée gratuite du domaine et des chais par les vignerons
Expositions photos de Jon Wainwright, totems & céramiques S.Seguin, S.Destours et V.Newman
Rando Oeno ludique en autonomie entre vignes, lac et forêts 5 circuits de 30 min à 2h
Location de vélos à assistance électrique. Sur réservation à partir de 20€
Escape Game plus d’informations par téléphone
Dîner & Soirée Théâtre
Dès 18h30 Visite nocturne des chais de vieillissement d’Armagnac et dégustation
19h30 Dîner signé par le chef T. Lagoutte de l’Auberge La Baquère (Tables du Gers) sous forme de plateau gastronomique
21h Spectacle théâtral “Les hommes préfèrent mentir…” par la troupe Lou Cariot, mis en scène par Aline Fischer. Une comédie vive où les masques tombent, les secrets se révèlent…
Sur réservation 2 tarifs
Soirée dîner (boissons comprises) & théâtre 35€/adulte, 14€/enfant -12 ans
Entrée théâtre à 21h sans repas 5€/adulte, gratuit enfant -12 ans
Bar à vins et cocktails sur place
.
Domaine de Bilé BASSOUES Bassoues 32320 Gers Occitanie +33 6 13 08 25 91 contact@domaine-de-bile.com
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English :
Theater, Exhibition, Hiking
Between summer light and theater, a suspended evening at Bilé
All summer long
9am-7pm Shop, delicatessen and wine tasting
10 am, 11:30 am, 2 pm, 3:30 pm & 5 pm Free guided tours of the estate and winery by the winemakers
Exhibitions: photos by Jon Wainwright, totems & ceramics by S.Seguin, S.Destours and V.Newman
Self-guided Oeno hikes between vineyards, lake and forest: 5 circuits from 30 min to 2 hrs
Electrically-assisted bike hire. Reservations required from 20?
Escape Game ? more information by phone
Dinner & Theater Evening
From 6:30 pm Night tour of the Armagnac ageing cellars and tasting
7:30pm Dinner signed by chef T. Lagoutte of Auberge La Baquère (Tables du Gers) in the form of a gastronomic platter
9pm Theatrical show Les hommes préfèrent mentir by the Lou Cariot troupe, directed by Aline Fischer. A lively comedy where masks fall and secrets are revealed?
Reservations required 2 prices
Evening dinner (drinks included) & theater: 35?/adult, 14?/children -12 years old
Theater admission at 9pm without meal: 5?/adult, free for children under 12
Wine and cocktail bar on site
L’événement Vineart en Gascogne au Domaine de Bilé Bassoues a été mis à jour le 2026-06-03 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65
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