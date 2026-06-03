Bassoues

Vineart en Gascogne au Domaine de Bilé

Domaine de Bilé BASSOUES Bassoues Gers

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 18:30:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Théâtre, Exposition, Randonnée

Entre lumière d’été et théâtre, une soirée suspendue à Bilé

Tout l’été

9h-19h Boutique, épicerie fine et dégustation

10h, 11h30, 14h, 15h30 & 17h Visite guidée gratuite du domaine et des chais par les vignerons

Expositions photos de Jon Wainwright, totems & céramiques S.Seguin, S.Destours et V.Newman

Rando Oeno ludique en autonomie entre vignes, lac et forêts 5 circuits de 30 min à 2h

Location de vélos à assistance électrique. Sur réservation à partir de 20€

Escape Game plus d’informations par téléphone

Dîner & Soirée Théâtre

Dès 18h30 Visite nocturne des chais de vieillissement d’Armagnac et dégustation

19h30 Dîner signé par le chef T. Lagoutte de l’Auberge La Baquère (Tables du Gers) sous forme de plateau gastronomique

21h Spectacle théâtral “Les hommes préfèrent mentir…” par la troupe Lou Cariot, mis en scène par Aline Fischer. Une comédie vive où les masques tombent, les secrets se révèlent…

Sur réservation 2 tarifs

Soirée dîner (boissons comprises) & théâtre 35€/adulte, 14€/enfant -12 ans

Entrée théâtre à 21h sans repas 5€/adulte, gratuit enfant -12 ans

Bar à vins et cocktails sur place

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Domaine de Bilé BASSOUES Bassoues 32320 Gers Occitanie +33 6 13 08 25 91 contact@domaine-de-bile.com

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English :

Theater, Exhibition, Hiking

Between summer light and theater, a suspended evening at Bilé

All summer long

9am-7pm Shop, delicatessen and wine tasting

10 am, 11:30 am, 2 pm, 3:30 pm & 5 pm Free guided tours of the estate and winery by the winemakers

Exhibitions: photos by Jon Wainwright, totems & ceramics by S.Seguin, S.Destours and V.Newman

Self-guided Oeno hikes between vineyards, lake and forest: 5 circuits from 30 min to 2 hrs

Electrically-assisted bike hire. Reservations required from 20?

Escape Game ? more information by phone

Dinner & Theater Evening

From 6:30 pm Night tour of the Armagnac ageing cellars and tasting

7:30pm Dinner signed by chef T. Lagoutte of Auberge La Baquère (Tables du Gers) in the form of a gastronomic platter

9pm Theatrical show Les hommes préfèrent mentir by the Lou Cariot troupe, directed by Aline Fischer. A lively comedy where masks fall and secrets are revealed?

Reservations required 2 prices

Evening dinner (drinks included) & theater: 35?/adult, 14?/children -12 years old

Theater admission at 9pm without meal: 5?/adult, free for children under 12

Wine and cocktail bar on site

L’événement Vineart en Gascogne au Domaine de Bilé Bassoues a été mis à jour le 2026-06-03 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65