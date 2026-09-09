Vins d’Arménie, berceau d’une civilisation du vin, La Cité du Vin, Bordeaux

Informations pratiques

Vins d’Arménie, berceau d’une civilisation du vin Jeudi 17 septembre, 18h30, 20h30 La Cité du Vin Gironde

Inscription en ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-17T18:30:00+02:00 – 2026-09-17T19:30:00+02:00

Fin : 2026-09-17T20:30:00+02:00 – 2026-09-17T21:30:00+02:00

Pour cet afterwork, nous vous invitons à un voyage hors du temps, au cœur d’un pays de montagnes où la vigne pousse depuis plus de 6 000 ans, jusqu’à 1 800 mètres d’altitude, sur des sols volcaniques et calcaires remarquablement préservés.

Du site archéologique d’Areni, qui abrite l’un des plus anciens lieux de vinification connus, aux vignobles d’altitude du Vayots Dzor, l’Arménie a conservé plus de 450 cépages indigènes d’une grande singularité. Parmi eux, le Voskehat, cépage blanc aromatique et fruité, et l’Areni, cépage rouge élégant et tendu.

À travers la dégustation de quatre vins d’exception, vous découvrirez comment une nouvelle génération de vignerons réinvente cet héritage millénaire avec audace et précision. Entre l’usage ancestral des karas, grandes jarres en terre cuite utilisées pour la vinification et l’élevage du vin, et les approches contemporaines, les vins arméniens révèlent une grande fraîcheur, une remarquable complexité et une expression singulière de leur terroir.

Préparez-vous à explorer l’un des territoires viticoles les plus fascinants et les plus méconnus de notre époque.

Animé par : Animé par Rima, Head of Marketing & PR, et Zaruhi Muradyan, PhD, Executive Director de la Vine and Wine Foundation of Armenia.

En partenariat avec : Vine and Wine Fondation of Armenia

Avec le soutien de : Maison Johanès Boubée

La Cité du Vin Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://ticket.laciteduvin.com/b2c/ticketSale/details?parent=VW_DEGUST_N0&child=VW_DEG_021&sellItemCode=AFTWK_CLASSIQ4 »}]

Dégustez des vins arméniens ! vin dégustation

Tigran Hayrapetyan