Informations pratiques

Rodez

Vins Falguières Soirées Primauboise

200 rue du Docteur Théodore Mathieu Rodez Aveyron

Tarif : – – EUR

30

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-10-15

fin : 2026-11-12

Date(s) :

2026-10-15 2026-11-12 2026-12-10

Les Vins Falguières proposent des soirées de dégustation de vins Primauboise . Sur réservation.

Envie d’un moment convivial autour du vin un jeudi soir ? Les Soirées Primauboise sont faites pour vous.

Curieux ou amateur, ces rencontres sont l’occasion idéale de découvrir des vins sélectionnés en fonction d’un thème, d’affiner votre palais et d’échanger autour de belles bouteilles.

Ces soirées comprennent

5 vins à déguster

Des planches copieuses de fromage et charcuterie à partager

L’animation assurée par un professionnel du vin qui vous fera partager sa passion

Le programme

15 octobre Soirée Primauboise Les Vins du Roussillon

12 novembre Soirée Primauboise Les Terrasses du Larzac

10 décembre Soirée Primauboise Les Bulles 30 .

200 rue du Docteur Théodore Mathieu Rodez 12000 Aveyron Occitanie

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English :

Falguières Wines offers Primauboise wine-tasting evenings. Reservations required.

L’événement Vins Falguières Soirées Primauboise Rodez a été mis à jour le 2026-08-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)