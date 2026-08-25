Vins Falguières Soirées Primauboise Rodez
jeudi 15 octobre 2026 · Rodez
Informations pratiques
Rodez
Vins Falguières Soirées Primauboise
200 rue du Docteur Théodore Mathieu Rodez Aveyron
Tarif : – – EUR
30
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-10-15
fin : 2026-11-12
Date(s) :
2026-10-15 2026-11-12 2026-12-10
Les Vins Falguières proposent des soirées de dégustation de vins Primauboise . Sur réservation.
Envie d’un moment convivial autour du vin un jeudi soir ? Les Soirées Primauboise sont faites pour vous.
Curieux ou amateur, ces rencontres sont l’occasion idéale de découvrir des vins sélectionnés en fonction d’un thème, d’affiner votre palais et d’échanger autour de belles bouteilles.
Ces soirées comprennent
5 vins à déguster
Des planches copieuses de fromage et charcuterie à partager
L’animation assurée par un professionnel du vin qui vous fera partager sa passion
Le programme
15 octobre Soirée Primauboise Les Vins du Roussillon
12 novembre Soirée Primauboise Les Terrasses du Larzac
10 décembre Soirée Primauboise Les Bulles 30 .
200 rue du Docteur Théodore Mathieu Rodez 12000 Aveyron Occitanie
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English :
Falguières Wines offers Primauboise wine-tasting evenings. Reservations required.
L’événement Vins Falguières Soirées Primauboise Rodez a été mis à jour le 2026-08-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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