Vintage Football Day au Point Ephémère – Evénement 100% foot vintage Le Point Ephémère Paris

Pensé comme un véritable rendez-vous pour les passionnés, les collectionneurs et les curieux, l’événement réunit plus de 10 exposants sélectionnés autour d’un même mot d’ordre : l’authenticité. Plus qu’un simple événement vintage, le Vintage Football Day est une célébration du football autrement, entre transmission, passion et partage. Une plongée dans l’histoire du ballon rond à travers ses maillots cultes, ses légendes et son héritage.

Au programme :

Marché 100% Foot : Plus de 1000 maillots, accessoires et créations à découvrir.

Plus de 1000 maillots, accessoires et créations à découvrir. Authenticité : Des pièces sélectionnées et certifiées pour les collectionneurs.

Des pièces sélectionnées et certifiées pour les collectionneurs. Culture & Passion : Un lieu de rencontre pour tous les amoureux du jeu et de son histoire.

Un rendez-vous incontournable pour se mettre dans l’ambiance et choper son maillot avant le coup d’envoi du Mondial !

Après deux pop-ups remarqués, Vintage Football Shirts et Internet Foot voient les choses en grand et lancent le Vintage Football Day à Paris. À seulement 7 jours du coup d’envoi de la Coupe du Monde, cette journée exceptionnelle s’installe au Point Éphémère pour une immersion totale dans la culture football.

Le dimanche 07 juin 2026

de 11h00 à 20h00

gratuit

Entrée VIP (10h-11h) : 10 €

Entrée libre (à partir de 11h) : gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-07T14:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-07T11:00:00+02:00_2026-06-07T20:00:00+02:00

Le Point Ephémère 200 Quai de Valmy 75010 Paris

Métro -> 2 : Jaurès (Paris) (125m)

Bus -> 2648 : Jaurès (Paris) (125m)

Vélib -> Quai de Valmy (123.72m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.pointephemere.org/event/vintage-football-day–mundial-edition



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