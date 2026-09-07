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Vinyl Market, Jardin Anglès, Draguignan

dimanche 29 novembre 2026 · Jardin Anglès · Draguignan

Vinyl Market, Jardin Anglès, Draguignan

Informations pratiques

Début
dimanche 29 novembre 2026
Fin
dimanche 29 novembre 2026
Lieu
Jardin Anglès
Adresse
boulevard Georges Clemenceau, Draguignan
Ville
83300 Draguignan
Département
Var
Tarif
Entrée libre

Vinyl Market Dimanche 29 novembre, 09h00 Jardin Anglès Var

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-29T09:00:00+01:00 – 2026-11-29T17:00:00+01:00
Fin : 2026-11-29T09:00:00+01:00 – 2026-11-29T17:00:00+01:00

Le Vinyl market PACA sera présent à Draguignan le dimanche 29 novembre de 9h à 17h, bd Georges Clemenceau, au bord du jardin Anglès pour le plus grand plaisir des amateurs de vyniles.
Renseignements : Vynil Market PACA sur le site de la ville et celui de l’Office du tourisme.

Jardin Anglès boulevard Georges Clemenceau, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur Jardin situé à proximité du centre-ville avec bancs et bassin. Monument aux morts de la Guerre de 1914-1918.
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