Vinyl Market, Jardin Anglès, Draguignan

Informations pratiques

Vinyl Market Dimanche 29 novembre, 09h00 Jardin Anglès Var

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-29T09:00:00+01:00 – 2026-11-29T17:00:00+01:00

Fin : 2026-11-29T09:00:00+01:00 – 2026-11-29T17:00:00+01:00

Le Vinyl market PACA sera présent à Draguignan le dimanche 29 novembre de 9h à 17h, bd Georges Clemenceau, au bord du jardin Anglès pour le plus grand plaisir des amateurs de vyniles.

Renseignements : Vynil Market PACA sur le site de la ville et celui de l’Office du tourisme.

Jardin Anglès boulevard Georges Clemenceau, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur Jardin situé à proximité du centre-ville avec bancs et bassin. Monument aux morts de la Guerre de 1914-1918.

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