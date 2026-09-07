Vinyl Market, Jardin Anglès, Draguignan
dimanche 29 novembre 2026 · Jardin Anglès · Draguignan
Informations pratiques
Vinyl Market Dimanche 29 novembre, 09h00 Jardin Anglès Var
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-29T09:00:00+01:00 – 2026-11-29T17:00:00+01:00
Fin : 2026-11-29T09:00:00+01:00 – 2026-11-29T17:00:00+01:00
Le Vinyl market PACA sera présent à Draguignan le dimanche 29 novembre de 9h à 17h, bd Georges Clemenceau, au bord du jardin Anglès pour le plus grand plaisir des amateurs de vyniles.
Renseignements : Vynil Market PACA sur le site de la ville et celui de l’Office du tourisme.
Jardin Anglès boulevard Georges Clemenceau, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur Jardin situé à proximité du centre-ville avec bancs et bassin. Monument aux morts de la Guerre de 1914-1918.
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