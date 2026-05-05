Rodez

Violons de Prague

Rodez Aveyron

Tarif : – – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Tarif Réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-09-17

fin : 2026-09-17

Date(s) :

2026-09-17

Venez découvrir un concert éblouissant reprenant les chefs-d’œuvre de la musique classique, Mozart, Paganini, Fauré et tant d’autres, mais aussi Dvorak et Smetana, ces deux fameux compositeurs tchèques que les Violons de Prague ressentent si profondément.

Laissez-vous emporter par l’âme slave et le talent d’un véritable ensemble 100% Tchèque, qui sublimera à coup sûr cette belle musique. Peut-être ressortirez-vous de ce concert profondément émus et envoûtés…Bon voyage… 25 .

Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 6 66 12 21 12 laurentpilletorganisation@gmail.com

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English :

L’événement Violons de Prague Rodez a été mis à jour le 2026-05-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)