Virade de l’espoir de Dompierre-les-Ormes Dompierre-les-Ormes

Informations pratiques

Dompierre-les-Ormes

Virade de l’espoir de Dompierre-les-Ormes

Salle des fêtes de Dompierre-les-Ormes Dompierre-les-Ormes Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Le 27 septembre, venez participer à la 2è édition de la virade de l’espoir de Dompierre-les-Ormes.

Les virades de l’espoir, c’est un évènement national pour soutenir la lutte contre la mucoviscidose.

C’est une journée conviviale et familiale, pour sensibiliser le public et récolter des fonds pour la recherche, mais aussi pour aider à améliorer la prise en charge des personnes touchées par cette maladie. Le slogan ? Je donne mon souffle à ceux qui en manque .

Participez à cet évènement en venant marcher avec vos proches, famille et/ou collègues sur l’un des 3 circuits de marche proposés

– le circuit poussette, de 4 km, pour les petits,

– et 2 circuits, de 8,8 km ou 14,5 km, du côté de Vérosvres, avec 1 ravitaillement.

Les départs se feront de la salle des fêtes de Dompierre-les-Ormes, à partir de 8h, jusqu’à 13h pour les 2 plus grands circuits.

Le montant de l’inscription est libre, et peut être déductible à 66 % des impôts (sur demande).

Vous retrouverez sur place

– un stand d’information et de ventes d’articles Vaincre la mucoviscidose, ainsi que des bijoux, des articles en bois et des stylos perle, le tout entièrement fait main et donnés généreusement au profit de Vaincre la mucoviscidose.

– l’association France ADOT 71, pour le don d’organes et de tissus humains,

– l’association Solid’AIR71, qui a pour but de contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des malades atteints de pathologie respiratoires,

– la Croix Rouge, qui proposera une démonstration du défibrillateur et de massage cardiaque,

– et le Château de la Greffière, qui sera présent avec son magnum de sa cuvée spéciale Coup de Foudre ,

– des jeux pour enfants,

-une buvette et de la restauration rapide.

Une tombola sera prochainement déposée chez certains commerçants et bien sûr, sur place, pour un tirage le jour même.

Chaque euro récolté ce jour-là, est entièrement reversé à Vaincre la Mucoviscidose.

Pour rappel, en 2025, 300 marcheurs avaient participé et grâce à l’ensemble des dons, des activités, de la tombola et du soutien de nos mécènes, 7 255,34 € avaient été récoltés.

Cette année, nous vous attendrons encore plus nombreux. .

Salle des fêtes de Dompierre-les-Ormes Dompierre-les-Ormes 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 39 32 16 sylvain.mouton@hotmail.fr

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English : Virade de l’espoir de Dompierre-les-Ormes

L’événement Virade de l’espoir de Dompierre-les-Ormes Dompierre-les-Ormes a été mis à jour le 2026-08-31 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III