Virades parisiennes de l’espoir 2026 Jardin d’acclimatation PARIS

Pour que demain soit un espoir, venez en famille, entre amis, avec vos collègues pour apporter votre contribution à la lutte contre la mucoviscidose.

Les Virades de l’espoir auront lieu le 27 septembre prochain, partout en France. Voici le programme prévu à Paris.

Virade

de Paris (75)

Randonnée, Course, Marche, trouvez chaussure à vos pieds et venez vous dépasser en famille, entre amis ou entre collègues ! Au départ du Jardin d’Acclimatation, vous foulerez les allées du Bois de Boulogne et le lac supérieur avec une arrivée aux pieds de la mythique fondation Louis Vuitton au cœur du Jardin. Des parcours plats, propices au dépassement de soi dans un cadre idyllique !

Le programme :

Course du souffle (3, 5, 10 km)

Randonnée du souffle (de 3 à 8km)

Nombreuses animations au village de l’Espoir.

Le but des Virades

Les Virades de l’espoir, c’est une journée nationale de mobilisation pour redonner de l’espoir et du souffle aux plus de 7 500 personnes atteintes de mucoviscidose en France. Cet événement est organisé chaque année partout en France, sur 250 sites. Son objectif est d’attirer l’attention du public sur cette maladie très grave, que l’on soigne mais que l’on ne guérit toujours pas. Et aussi de collecter des fonds, en organisant des activités pour tous : marches, courses, jeux, concerts, ateliers créatifs…

Depuis plus de 30 ans, les Virades de l’espoir, évènement national festif et solidaire, donnent à Vaincre la Mucoviscidose les moyens de poursuivre son combat contre la maladie. Cette année, une multitude d’activités, de défis sportifs, de jeux et de spectacles, sont organisés pour faire de cet événement une expérience unique. Retrouvez le programme parisien.

Le dimanche 27 septembre 2026

de 09h00 à 17h00

payant Tout public.

Jardin d’acclimatation 45 avenue du Mahatma Gandhi 75016 PARIS

https://www.viradeparis.com/ https://www.facebook.com/VaincrelaMucoviscidose https://www.facebook.com/VaincrelaMucoviscidose



