UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Seyne

Virages, Seyne-les-Alpes – Cinéma de Pays, Seyne

samedi 26 septembre 2026 · Seyne-les-Alpes - Cinéma de Pays · Seyne

Virages, Seyne-les-Alpes – Cinéma de Pays, Seyne

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Lieu
Seyne-les-Alpes - Cinéma de Pays
Adresse
Maison de Pays, Place des Armes, Seyne
Ville
04140 Seyne
Département
Alpes-de-Haute-Provence

Virages Samedi 26 septembre, 19h30 Seyne-les-Alpes – Cinéma de Pays Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-26T19:30:00+02:00 – 2026-09-26T20:59:00+02:00
Fin : 2026-09-26T19:30:00+02:00 – 2026-09-26T20:59:00+02:00

Seyne-les-Alpes – Cinéma de Pays Maison de Pays, Place des Armes, Seyne Seyne 04140 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur https://www.cinemadepays.fr/seynelesalpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1224#showmovie?id=W7W9T »}]
Avec les réalisatrices – C’est l’été à Genève et Johanna ne part pas en vacances. Elle assemble des montres de luxe à la chaîne dans une manufacture. Alors qu’elle envisage de se débarrasser de sa …

À voir aussi à Seyne (Alpes-de-Haute-Provence)