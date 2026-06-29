Virginia Cambuci – Après Tout… Le Melville Paris

Après tout… – New Album

Après tout est un projet musical franco-brésilien porté par la chanteuse, compositrice et interprète Virginia Cambuci.

Né d’un parcours de vie entre le Brésil et l’Europe, cet album explore les thèmes de l’exil, de la mémoire, de la résilience et de la transmission, dans une démarche à la fois intime, spirituelle et profondément humaine.

À travers ses compositions originales, Virginia Cambuci raconte les différentes étapes d’un voyage intérieur et géographique : l’éloignement des racines, la découverte de nouveaux horizons, les rencontres qui transforment une vie, mais aussi la capacité à faire de la nostalgie une force créatrice et de la mélancolie une lumière.

Musicalement, Après tout s’inscrit dans l’univers du jazz brésilien contemporain. L’album tisse un dialogue subtil entre la bossa nova, la samba, les rythmes du Nordeste brésilien, les harmonies du jazz et la sensibilité de la chanson française. Cette rencontre des cultures reflète le parcours de l’artiste et donne naissance à une œuvre profondément personnelle.

Interprété en portugais, en français et en espagnol, l’album revendique une identité ouverte sur le monde, où les frontières s’effacent au profit de l’émotion et du partage.

Entourée de musiciens reconnus de la scène jazz brésilienne et européenne, Virginia Cambuci privilégie une approche organique, chaleureuse et humaine. Ici, la musique dépasse la seule virtuosité pour devenir un espace de rencontre, de respiration et de communion.

À la fois intime et universel, Après tout est un album qui invite à l’écoute, à la réflexion et au voyage. Il trouve naturellement sa place dans les réseaux du jazz, des musiques du monde, des scènes pluridisciplinaires et des festivals sensibles aux projets mêlant création, identité culturelle et ouverture artistique.

Après tout est une célébration du chemin parcouru, de la beauté des métissages et de la force qui naît lorsque l’on choisit, malgré les épreuves, de continuer à avancer.

Virginia Cambuci : chant, guitare

Jean-Baptiste Loutte : batterie

Gerson Saeki : basse

Léo Montana : piano

Laurent Avenard : guitare

« Après tout », l’album vibrant de Virginia Cambuci, fusionne jazz brésilien, bossa nova et chanson française. Un voyage musical qui aborde exil, mémoire et résilience avec émotion et chaleur.

Le vendredi 25 septembre 2026

de 21h00 à 23h30

payant Tarif plein : 10 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-26T00:00:00+02:00

fin : 2026-09-26T02:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-25T21:00:00+02:00_2026-09-25T23:30:00+02:00

Le Melville 28 Rue Jean Mermoz 75008 Paris

https://lemelville.fr/?p=6034



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