Virginie Daïdé meets Hugo Lippi JASS CLUB PARIS Paris
Virginie Daïdé meets Hugo Lippi JASS CLUB PARIS Paris samedi 30 mai 2026.
Virginie Daïdé et Hugo Lippi présentent un concert qui bouge, respire, et relance sans cesse. Chacun trouve sa place, et le groupe avance comme une conversation qui se construit en temps réel.
Tout a commencé lors d’une résidence à L’Osons Jazz Club, en novembre dernier. Depuis, le projet a pris de l’ampleur et trouve aujourd’hui une forme aboutie sur scène. Ce concert s’annonce comme un moment fort, porté par quatre artistes réunis autour d’une même envie : partager !
Virginie Daïdé / saxophone
Hugo Lippi / guitare
Thomas Posner / contrebasse
Guilhem Flouzat / batterie
Ce concert, c’est avant tout une rencontre entre Virginie Daïdé et Hugo Lippi. Deux musiciens qui aiment prendre le temps de jouer ensemble, d’écouter, de laisser la musique circuler.
Le vendredi 29 mai 2026
de 21h30 à 22h30
payant Tarif réduit : 15 EUR
Tarif plein : 19 EUR Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-30T00:30:00+02:00
fin : 2026-05-30T01:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-29T21:30:00+02:00_2026-05-29T22:30:00+02:00
JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au samedi de 19h à 2h
Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h
Infos & privatisation
www.jassclub.paris
contact@jassclub.parisParis
https://billetterie.jassclub.paris https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/
Afficher la carte du lieu JASS CLUB PARIS et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Journées Européennes des Métiers d’Art : visite de l’église Sainte-Anne de la Butte aux Cailles église Sainte-Anne de la Butte-aux-Cailles Paris 9 avril 2026
- Rencontre avec Kev Lambert Amphithéâtre Richelieu – Sorbonne Paris 9 avril 2026
- Rencontre avec Kev Lambert Sorbonne Université Paris 9 avril 2026
- Garay, Salzard & Dorado Trio, JASS CLUB PARIS, PARIS 9 avril 2026
- Atelier traduction de l’espagnol au français Bibliothèque Germaine Tillion Paris 9 avril 2026