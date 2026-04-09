Virginie Daïdé meets Hugo Lippi JASS CLUB PARIS Paris

Virginie Daïdé et Hugo Lippi présentent un concert qui bouge, respire, et relance sans cesse. Chacun trouve sa place, et le groupe avance comme une conversation qui se construit en temps réel.

Tout a commencé lors d’une résidence à L’Osons Jazz Club, en novembre dernier. Depuis, le projet a pris de l’ampleur et trouve aujourd’hui une forme aboutie sur scène. Ce concert s’annonce comme un moment fort, porté par quatre artistes réunis autour d’une même envie : partager !

Virginie Daïdé / saxophone

Hugo Lippi / guitare

Thomas Posner / contrebasse

Guilhem Flouzat / batterie

Ce concert, c’est avant tout une rencontre entre Virginie Daïdé et Hugo Lippi. Deux musiciens qui aiment prendre le temps de jouer ensemble, d’écouter, de laisser la musique circuler.

Le vendredi 29 mai 2026

de 21h30 à 22h30

payant Tarif réduit : 15 EUR

Tarif plein : 19 EUR Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-30T00:30:00+02:00

fin : 2026-05-30T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-29T21:30:00+02:00_2026-05-29T22:30:00+02:00

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30

Jam sessions à partir de 22h30

Du mercredi au samedi de 19h à 2h

Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h

Infos & privatisation

www.jassclub.paris

contact@jassclub.parisParis

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