VIS MA VIE DE CHAUVE-SOURIS Nyer
VIS MA VIE DE CHAUVE-SOURIS Nyer mardi 11 août 2026.
Nyer
VIS MA VIE DE CHAUVE-SOURIS
Nyer Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 10:00:00
fin : 2026-08-11 16:30:00
Date(s) :
2026-08-11
Découverte des chauves-souris. Le matin, visite guidée de l’exposition et projection d’un film sur les chauves-souris. Après-midi, atelier créez votre chauve-souris suivi d’un jeu pour mieux comprendre la vie des chauves-souris. Réservation obligatoire.
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Nyer 66360 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 86 71 56 19 tess.norel@cd66.fr
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English :
Discovering Bats. In the morning, a guided tour of the exhibition and a film about bats. In the afternoon, a “Create Your Own Bat” workshop followed by a game to help you better understand the lives of bats. Reservations required.
L’événement VIS MA VIE DE CHAUVE-SOURIS Nyer a été mis à jour le 2026-06-26 par OTI CONFLENT CANIGO
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