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AGENDA · Cordemais

Vis ma vie de cigogne Cordemais

mardi 7 juillet 2026 · Cordemais

Informations pratiques

Début
mardi 7 juillet 2026
Fin
mardi 7 juillet 2026
Heure de début
11:00:00
Ville
44360 Cordemais
Département
Loire-Atlantique
Tarif
5.5 5.5

Cordemais

Vis ma vie de cigogne

Cordemais Loire-Atlantique

Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 11:00:00
fin : 2026-07-07 12:00:00

Date(s) :
2026-07-07 2026-07-21 2026-08-04 2026-08-18

Découvrez un des oiseaux remarquables de l’estuaire de la Loire la cigogne blanche. Crée ta propre cigogne et envole toi sur ses traces au travers de jeux de société.
Un moment instructif et divertissant pour les apprentis naturalistes…
Activité pour les 3/5 ans.   .

Cordemais 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 85 67 04 80  contact@terredestuaire.fr

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English :

L’événement Vis ma vie de cigogne Cordemais a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay

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