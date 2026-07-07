Informations pratiques

Cordemais

Vis ma vie de cigogne

Cordemais Loire-Atlantique

Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 11:00:00

fin : 2026-07-07 12:00:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-21 2026-08-04 2026-08-18

Découvrez un des oiseaux remarquables de l’estuaire de la Loire la cigogne blanche. Crée ta propre cigogne et envole toi sur ses traces au travers de jeux de société.

Un moment instructif et divertissant pour les apprentis naturalistes…

Activité pour les 3/5 ans. .

Cordemais 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 85 67 04 80 contact@terredestuaire.fr

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English :

L’événement Vis ma vie de cigogne Cordemais a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay