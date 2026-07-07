Vis ma vie de cigogne Cordemais
mardi 7 juillet 2026 · Cordemais
Informations pratiques
Cordemais
Vis ma vie de cigogne
Cordemais Loire-Atlantique
Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 11:00:00
fin : 2026-07-07 12:00:00
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-21 2026-08-04 2026-08-18
Découvrez un des oiseaux remarquables de l’estuaire de la Loire la cigogne blanche. Crée ta propre cigogne et envole toi sur ses traces au travers de jeux de société.
Un moment instructif et divertissant pour les apprentis naturalistes…
Activité pour les 3/5 ans. .
Cordemais 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 85 67 04 80 contact@terredestuaire.fr
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English :
L’événement Vis ma vie de cigogne Cordemais a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay
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