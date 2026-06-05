Visages de La Réunion des années 70, Artothèque de La Réunion, Saint-Pierre

Informations pratiques

Visages de La Réunion des années 70 Samedi 19 septembre, 11h00 Artothèque de La Réunion La Réunion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T09:40:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T09:40:00+02:00

Conférence et projection de photographies

L’association Ter’la Editions vous invite à découvrir une série de photographies numériques et vintage réalisées par le photographe Philippe Guillot, dans le cadre du bi-centenaire de la photographie.

« Les visages de La Réunion des années 70 »!

Artothèque de La Réunion 60 rue Victor le Vigoureux 97410 Saint-Pierre Saint-Pierre 97410 La Ravine Blanche La Réunion La Réunion +262 262 81 77 60 https://artotheque-reunion.fr/ https://www.facebook.com/ArtothequedeLaReunion/ Fondée en 1991 par le Conseil Départemental, l’Artothèque joue un rôle majeur dans la diffusion de l’art contemporain. Dans un contexte insulaire, elle met un point d’honneur à valoriser les artistes locaux ainsi que ceux issus des pays de la zone Océan Indien. L’Artothèque a réuni une collection de près de 3 000 œuvres originales datant des XXe et XXIe siècles.

L’Artothèque vous invite à vivre l’art au quotidien !

Avec son service de prêt ouvert à tous, les particuliers, les institutions publiques et privées peuvent accueillir chez eux des créations contemporaines et contribuer à la promotion des artistes de la collection. L’Artothèque propose également une offre culturelle et pédagogique à ses différents publics.

Conférence et projection de photographies

©lesud