Visages de La Réunion des années 70, Artothèque de La Réunion, Saint-Pierre
samedi 19 septembre 2026 · Artothèque de La Réunion · Saint-Pierre
Informations pratiques
Visages de La Réunion des années 70 Samedi 19 septembre, 11h00 Artothèque de La Réunion La Réunion
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T09:40:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T09:40:00+02:00
Conférence et projection de photographies
L’association Ter’la Editions vous invite à découvrir une série de photographies numériques et vintage réalisées par le photographe Philippe Guillot, dans le cadre du bi-centenaire de la photographie.
« Les visages de La Réunion des années 70 »!
Artothèque de La Réunion 60 rue Victor le Vigoureux 97410 Saint-Pierre Saint-Pierre 97410 La Ravine Blanche La Réunion La Réunion +262 262 81 77 60 https://artotheque-reunion.fr/ https://www.facebook.com/ArtothequedeLaReunion/ Fondée en 1991 par le Conseil Départemental, l’Artothèque joue un rôle majeur dans la diffusion de l’art contemporain. Dans un contexte insulaire, elle met un point d’honneur à valoriser les artistes locaux ainsi que ceux issus des pays de la zone Océan Indien. L’Artothèque a réuni une collection de près de 3 000 œuvres originales datant des XXe et XXIe siècles.
L’Artothèque vous invite à vivre l’art au quotidien !
Avec son service de prêt ouvert à tous, les particuliers, les institutions publiques et privées peuvent accueillir chez eux des créations contemporaines et contribuer à la promotion des artistes de la collection. L’Artothèque propose également une offre culturelle et pédagogique à ses différents publics.
Conférence et projection de photographies
©lesud
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