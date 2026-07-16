AGENDA · Montigny-le-Bretonneux
Visages et territoires : atelier photo enfant, Archives départementales des Yvelines, Montigny-le-Bretonneux
samedi 19 septembre 2026 · Archives départementales des Yvelines · Montigny-le-Bretonneux
Informations pratiques
Visages et territoires : atelier photo enfant 19 et 20 septembre Archives départementales des Yvelines Yvelines
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Atelier créatif autour de la photographie.
Archives départementales des Yvelines 2 avenue de Lunca 78180 Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux 78180 Yvelines Île-de-France
Atelier créatif autour de la photographie.
©Archives départementales des Yvelines
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