VISITA GUIADA DEL CENTRO HISTORICO DE BÉZIERS Béziers
VISITA GUIADA DEL CENTRO HISTORICO DE BÉZIERS Béziers lundi 8 décembre 2025.
Béziers
VISITA GUIADA DEL CENTRO HISTORICO DE BÉZIERS
place Gabriel Péri Béziers Hérault
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-08
fin : 2026-12-05
Date(s) :
2025-12-08 2026-12-05 2026-12-07 2026-12-08
Recorren por las calles y plazas para descubrir los sitios, lors personajes y las tradiciones mas importantes de Béziers Allées Paul Riquet, Teatro, mercado cubierto, Saint-Aphrodise …
VISITA GUIADA EN ESPANOL
Recorren por las calles y plazas para descubrir los sitios, lors personajes y las tradiciones mas importantes de Béziers Allées Paul Riquet, Teatro, mercado cubierto, Saint-Aphrodise …
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place Gabriel Péri Béziers 34500 Hérault Occitanie
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English : VISITA GUIADA DEL CENTRO HISTORICO DE BÉZIERS
Recorren por las calles y plazas para descubrir los sitios, lors personajes y las tradiciones mas importantes de Béziers: Allées Paul Riquet, Teatro, mercado cubierto, Saint-Aphrodise?
L’événement VISITA GUIADA DEL CENTRO HISTORICO DE BÉZIERS Béziers a été mis à jour le 2026-06-12 par 34 ADT34
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