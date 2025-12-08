Béziers

VISITA GUIADA DEL CENTRO HISTORICO DE BÉZIERS

place Gabriel Péri Béziers Hérault

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-08

fin : 2026-12-05

Date(s) :

2025-12-08 2026-12-05 2026-12-07 2026-12-08

Recorren por las calles y plazas para descubrir los sitios, lors personajes y las tradiciones mas importantes de Béziers Allées Paul Riquet, Teatro, mercado cubierto, Saint-Aphrodise …

VISITA GUIADA EN ESPANOL

Recorren por las calles y plazas para descubrir los sitios, lors personajes y las tradiciones mas importantes de Béziers Allées Paul Riquet, Teatro, mercado cubierto, Saint-Aphrodise …

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place Gabriel Péri Béziers 34500 Hérault Occitanie

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English : VISITA GUIADA DEL CENTRO HISTORICO DE BÉZIERS

Recorren por las calles y plazas para descubrir los sitios, lors personajes y las tradiciones mas importantes de Béziers: Allées Paul Riquet, Teatro, mercado cubierto, Saint-Aphrodise?

L’événement VISITA GUIADA DEL CENTRO HISTORICO DE BÉZIERS Béziers a été mis à jour le 2026-06-12 par 34 ADT34