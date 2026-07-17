Visite 0-3 ans, Centre d’Art Contemporain la Synagogue de Delme, Delme
jeudi 24 septembre 2026 · Centre d'Art Contemporain la Synagogue de Delme · Delme
Informations pratiques
Visite 0-3 ans Jeudi 24 septembre, 10h00 Centre d’Art Contemporain la Synagogue de Delme Moselle
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-24T10:00:00+02:00 – 2026-09-24T10:45:00+02:00
Fin : 2026-09-24T10:00:00+02:00 – 2026-09-24T10:45:00+02:00
Célestine nous propose de découvrir l’exposition du moment à travers des yeux d’enfant. Plusieurs thèmes peuvent être abordé : le langage, les couleurs, les textures, en fonction de l’exposition présentée. Un beau moyen de découvrir l’art d’une tout autre manière, pour les petits comme les plus grands !
Pensez à vous munir d’une veste chaude, car la synagogue n’est pas chauffée en hiver.
Centre d’Art Contemporain la Synagogue de Delme 33 Rue Raymond Poincaré – Delme Delme 57590 Moselle Grand Est [{« type »: « email », « value »: « rpe@cc-saulnois.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.26.74.03.71 »}]
Animation gratuite en partenariat avec le Centre d’Art Contemporain la Synagogue de Delme, à destination des enfants dès 18 mois, accompagnés de leur(s) parents(s) ou de leur assistant maternel.
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