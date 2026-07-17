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Visite 0-3 ans, Centre d’Art Contemporain la Synagogue de Delme, Delme

jeudi 24 septembre 2026 · Centre d'Art Contemporain la Synagogue de Delme · Delme

Visite 0-3 ans, Centre d’Art Contemporain la Synagogue de Delme, Delme

Informations pratiques

Début
jeudi 24 septembre 2026
Fin
jeudi 24 septembre 2026
Lieu
Centre d'Art Contemporain la Synagogue de Delme
Adresse
33 Rue Raymond Poincaré - Delme
Ville
57590 Delme
Département
Moselle
Tarif
Sur inscription

Visite 0-3 ans Jeudi 24 septembre, 10h00 Centre d’Art Contemporain la Synagogue de Delme Moselle

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-24T10:00:00+02:00 – 2026-09-24T10:45:00+02:00
Fin : 2026-09-24T10:00:00+02:00 – 2026-09-24T10:45:00+02:00

Célestine nous propose de découvrir l’exposition du moment à travers des yeux d’enfant. Plusieurs thèmes peuvent être abordé : le langage, les couleurs, les textures, en fonction de l’exposition présentée. Un beau moyen de découvrir l’art d’une tout autre manière, pour les petits comme les plus grands !
Pensez à vous munir d’une veste chaude, car la synagogue n’est pas chauffée en hiver.

Centre d’Art Contemporain la Synagogue de Delme 33 Rue Raymond Poincaré – Delme Delme 57590 Moselle Grand Est [{« type »: « email », « value »: « rpe@cc-saulnois.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.26.74.03.71 »}]
Animation gratuite en partenariat avec le Centre d’Art Contemporain la Synagogue de Delme, à destination des enfants dès 18 mois, accompagnés de leur(s) parents(s) ou de leur assistant maternel.

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