Visite à deux voix : à la découverte des trésors des réserves, Musée du trésor de la cathédrâle, Auch

Informations pratiques

Visite à deux voix : à la découverte des trésors des réserves Samedi 19 septembre, 10h00, 11h00, 15h00, 16h00 Musée du trésor de la cathédrâle Gers

Places limitées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Profitez d’une visite à deux voix pour découvrir autrement les textiles du musée du Trésor. Un guide-conférencier présentera l’histoire de ces collections, puis la conservatrice des Monuments historiques, chargée de leur conservation, dévoilera une sélection de pièces habituellement conservées dans les réserves du musée. Une occasion unique de découvrir des trésors habituellement cachés au public.

Musée du trésor de la cathédrâle Place Salinis, 32000 Auch, France Auch 32000 Gers Occitanie 0562052289 https://tresor-cathedrale-auch.jimdoweb.com La tour servait de prison. Elle fait partie de l’ensemble cathédral et est liée à la sacristie de la cathédrale, par laquelle il faut passer pour y accéder au rez-de-chaussée, correspondant au sol de la place Salinis. Au sous-sol, trois cellules ; au rez-de-chaussée, deux avec portes. L’accès au premier étage se fait par la salle capitulaire, au-dessus de la sacristie. Il comporte une cellule, une entrée, toutes deux voûtées en berceau. L’accès au second étage se fait par la salle située au-dessus de la salle capitulaire. L’étage comprend une pièce voûtée en berceau plein cintre, avec deux portes, dont une en fer. L’accès au troisième se fait par les combles. A partir de cet étage, l’accès aux trois autres étages semblables se fait par un escalier en pierre en limaçon.

Profitez d’une visite à deux voix pour découvrir différemment les textiles du musée du Trésor ! Un guide-conférencier du service présentera l’histoire de ces collections, puis la conservatrice des en…

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