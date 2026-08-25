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Visite à deux voix : archéologie et santé Chronographe (Le) Rezé

dimanche 18 octobre 2026 · Chronographe (Le) · Rezé

Visite à deux voix : archéologie et santé Chronographe (Le) Rezé

Informations pratiques

Début
dimanche 18 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Heure de début
15:30
Lieu
Chronographe (Le)
Adresse
21 Rue Saint Lupien
Ville
44400 Rezé
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Tarif plein : 6€Tarif réduit : 3.50€ / 3€ / 2€Gratuité pour les moins de 7 ans

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-18 15:30 – 16:30
Gratuit : non Tarif plein : 6€Tarif réduit : 3.50€ / 3€ / 2€Gratuité pour les moins de 7 ans Tout public 

À l’occasion de son exposition Maternités, archéologie de la figure maternelle, le Chronographe propose une visite à deux voix. Suivez un médiateur du Chronographe et une auxiliaire de puériculture, ils vous présenteront l’exposition chacun avec leur vision et leur expertise. Visite présentée par Le Chronographe et Anne Gouret, auxiliaire de puériculture à la retraite. Elle est bénévole au CSC Loire et Seil pour les actions de parentalité et a contribué au livre Naitre et accoucher à Nantes, 1970-2025.Jauge : 15 personnesSur réservation par mail, téléphone et sur place.

Chronographe (Le) Hôtel de Ville Rezé 44400
02 52 10 83 20 http://lechronographe.nantesmetropole.fr/ lechronographe@nantesmetropole.fr 0252108320


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