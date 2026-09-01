Visite à deux voix de l’église Sainte-Croix Journées Européennes du patrimoine Église Sainte-Croix Parthenay
samedi 19 septembre 2026 · Église Sainte-Croix · Parthenay
Informations pratiques
Parthenay
Visite à deux voix de l’église Sainte-Croix Journées Européennes du patrimoine
Église Sainte-Croix 11 Rue de la Citadelle Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-19 18:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Dans le cadre des journées Européennes du patrimoine participez à une visite animée par Emilie Biraud, cheffe de projet Pays d’art et d’histoire de Parthenay-Gâtine et Pauline Berger, référente Monuments Historiques de la ville de Parthenay.
Réservation obligatoire, jauge très limitée !
Port du casque de chantier obligatoire (fourni) .
Église Sainte-Croix 11 Rue de la Citadelle Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 90 27 musee@parthenay.fr
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English : Visite à deux voix de l’église Sainte-Croix Journées Européennes du patrimoine
L’événement Visite à deux voix de l’église Sainte-Croix Journées Européennes du patrimoine Parthenay a été mis à jour le 2026-05-28 par CC Parthenay Gâtine
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