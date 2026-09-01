UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Parthenay

Visite à deux voix de l’église Sainte-Croix Journées Européennes du patrimoine Église Sainte-Croix Parthenay

samedi 19 septembre 2026 · Église Sainte-Croix · Parthenay

Visite à deux voix de l’église Sainte-Croix Journées Européennes du patrimoine Église Sainte-Croix Parthenay

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Église Sainte-Croix
Adresse
11 Rue de la Citadelle
Ville
79200 Parthenay
Département
Deux-Sèvres
Tarif
Gratuit

Parthenay

Visite à deux voix de l’église Sainte-Croix Journées Européennes du patrimoine

Église Sainte-Croix 11 Rue de la Citadelle Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-19 18:30:00

Date(s) :
2026-09-19

Dans le cadre des journées Européennes du patrimoine participez à une visite animée par Emilie Biraud, cheffe de projet Pays d’art et d’histoire de Parthenay-Gâtine et Pauline Berger, référente Monuments Historiques de la ville de Parthenay.

Réservation obligatoire, jauge très limitée !

Port du casque de chantier obligatoire (fourni)   .

Église Sainte-Croix 11 Rue de la Citadelle Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 90 27  musee@parthenay.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite à deux voix de l’église Sainte-Croix Journées Européennes du patrimoine

L’événement Visite à deux voix de l’église Sainte-Croix Journées Européennes du patrimoine Parthenay a été mis à jour le 2026-05-28 par CC Parthenay Gâtine

À voir aussi à Parthenay (Deux-Sèvres)