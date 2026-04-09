Visite à deux voix La céramique dans les collections du musée Rendez-vous aux jardins Musée de Valence Valence
Visite à deux voix La céramique dans les collections du musée Rendez-vous aux jardins Musée de Valence Valence samedi 6 juin 2026.
Valence
Visite à deux voix La céramique dans les collections du musée Rendez-vous aux jardins
Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 15:00:00
fin : 2026-06-06 15:00:00
Date(s) :
2026-06-06
À l’occasion du premier marché potier à Valence, organisé par l’association Les Dolias de Valence, découvrez les collections de céramiques du musée.
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Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 80 musee@mairie-valence.fr
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English :
On the occasion of the first pottery market in Valence, organized by the association Les Dolias de Valence, discover the museum?s ceramic collections.
L’événement Visite à deux voix La céramique dans les collections du musée Rendez-vous aux jardins Valence a été mis à jour le 2026-04-09 par Valence Romans Tourisme
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