Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Visite à deux voix La céramique dans les collections du musée Rendez-vous aux jardins Musée de Valence Valence

Visite à deux voix La céramique dans les collections du musée Rendez-vous aux jardins Musée de Valence Valence samedi 6 juin 2026.

Lieu : Musée de Valence

Adresse : 4 Place des Ormeaux

Ville : 26000 Valence

Département : Drôme

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Valence

Visite à deux voix La céramique dans les collections du musée Rendez-vous aux jardins

Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 15:00:00
fin : 2026-06-06 15:00:00

Date(s) :
2026-06-06

À l’occasion du premier marché potier à Valence, organisé par l’association Les Dolias de Valence, découvrez les collections de céramiques du musée.
  .

Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 80  musee@mairie-valence.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On the occasion of the first pottery market in Valence, organized by the association Les Dolias de Valence, discover the museum?s ceramic collections.

L’événement Visite à deux voix La céramique dans les collections du musée Rendez-vous aux jardins Valence a été mis à jour le 2026-04-09 par Valence Romans Tourisme

À voir aussi à Valence (Drôme)