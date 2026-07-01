Visite à deux voix: Nature et architecture, Jardin des plantes, Lille
mardi 7 juillet 2026 · Jardin des plantes · Lille
Informations pratiques
Visite à deux voix: Nature et architecture Mardi 7 juillet, 14h30 Jardin des plantes Nord
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-07T14:30:00+02:00 – 2026-07-07T16:30:00+02:00
Fin : 2026-07-07T14:30:00+02:00 – 2026-07-07T16:30:00+02:00
Au cœur du quartier Moulins, venez (re)découvrir un lieu
emblématique : le Jardin des Plantes lors d’une visite
guidée à deux voix. Une médiatrice nature et une
médiatrice architecture partageront avec vous leurs
savoirs sur les plantes et l’architecture qui les entoure.
Le jardin se réinvente aujourd’hui autour de l’ancienne
orangerie, des nouvelles serres de production végétale
et de ses nouveaux bassins, que vous pourrez explorer.
Gratuit, sur réservation par mail :
jardindesplantes@mairie-lille.fr
Jardin des plantes 296 rue du jardin des plantes, Lille Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lille.fr/event/nature2026 »}] [{« link »: « mailto:jardindesplantes@mairie-lille.fr »}]
Venez (re)découvrir un lieu emblématique du quartier Moulins à travers le Jardin des Plantes
CJB
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