Visite à deux voix: Nature et architecture, Jardin des plantes, Lille

Informations pratiques

Visite à deux voix: Nature et architecture Mardi 7 juillet, 14h30 Jardin des plantes Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-07T14:30:00+02:00 – 2026-07-07T16:30:00+02:00

Fin : 2026-07-07T14:30:00+02:00 – 2026-07-07T16:30:00+02:00

Au cœur du quartier Moulins, venez (re)découvrir un lieu

emblématique : le Jardin des Plantes lors d’une visite

guidée à deux voix. Une médiatrice nature et une

médiatrice architecture partageront avec vous leurs

savoirs sur les plantes et l’architecture qui les entoure.

Le jardin se réinvente aujourd’hui autour de l’ancienne

orangerie, des nouvelles serres de production végétale

et de ses nouveaux bassins, que vous pourrez explorer.

Gratuit, sur réservation par mail :

jardindesplantes@mairie-lille.fr

Jardin des plantes 296 rue du jardin des plantes, Lille Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lille.fr/event/nature2026 »}] [{« link »: « mailto:jardindesplantes@mairie-lille.fr »}]

Venez (re)découvrir un lieu emblématique du quartier Moulins à travers le Jardin des Plantes

CJB