Visite à jouer enfant La guerre en jeux, Centre d’histoire de la résistance, Lyon

Visite à jouer enfant La guerre en jeux Samedi 23 mai, 19h30, 20h15, 21h00 Centre d’histoire de la résistance Rhône

Réservation sur place lors de votre venue – Dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

Carton de loto et pions-objets en main, les jeunes visiteurs partent à la rencontre des jeux et jouets de la Seconde Guerre mondiale. Une invitation ludique à découvrir, au fil de la visite, le quotidien et le parcours d’enfants de cette époque.

+ De 7 à 12 ans

+ Durée : environ 30 min.

Centre d’histoire de la résistance 14 Av. Berthelot, 69007 Lyon, France Lyon 69007 La Mouche Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0478722311 https://www.chrd.lyon.fr/ Lyon, «capitale de la Résistance», se devait de créer un Centre d’histoire digne du rôle qui fut le sien durant l’Occupation. Aménagé dans l’ancienne École de santé militaire, à l’intérieur même des bâtiments où le chef de la Gestapo de Lyon, Klaus Barbie, a sévi, le Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation s’attache à être plus qu’un simple musée du souvenir. C’est un lieu fort et symbolique au service de l’Histoire et de la Mémoire. Un lieu qui invite à revisiter, à travers son exposition permanente, l’une des plus sombres périodes de notre histoire, et aussi un centre de réflexion ouvert, par ses nombreuses expositions temporaires, sur le monde contemporain tram T2, station Centre Berthelot Métro ligne B, arrêt Jean Macé ou ligne A arrêt Perrache Voiture : parc Berthelot, rue de Marseille Velo’V : station Centre Berthelot (rue Pasteur – angle avenue Berthelot)

Carton de loto et pions-objets en main, les jeunes visiteurs partent à la rencontre des jeux et jouets de la Seconde Guerre mondiale. Une invitation ludique à découvrir, au fil de la visite, le et le…

© P. Somnolet