Visite à la chandelle Fontenay-le-Comte
jeudi 13 août 2026 · Fontenay-le-Comte
Informations pratiques
Fontenay-le-Comte
Visite à la chandelle
1 Rue Jarnigande Fontenay-le-Comte Vendée
Tarif : 8.5 – 8.5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 19:30:00
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
Terre-Neuve fait son Cinéma
À 19 h 30 , les visiteurs découvriront le château dans l’obscurité, éclairé uniquement par des centaines de bougies et de chandelles.
Cette visite nocturne révélera les appartements historiques dans une atmosphère intimiste, propice aux récits familiaux, aux anecdotes historiques et aux confidences sur plusieurs siècles de vie à Terre-Neuve.
Réservation obligatoire .
1 Rue Jarnigande Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 54 69 17 75 commercialterreneuve@gmail.com
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L’événement Visite à la chandelle Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin
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