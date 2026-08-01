Informations pratiques

Fontenay-le-Comte

Visite à la chandelle

1 Rue Jarnigande Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : 8.5 – 8.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 19:30:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Terre-Neuve fait son Cinéma

À 19 h 30 , les visiteurs découvriront le château dans l’obscurité, éclairé uniquement par des centaines de bougies et de chandelles.

Cette visite nocturne révélera les appartements historiques dans une atmosphère intimiste, propice aux récits familiaux, aux anecdotes historiques et aux confidences sur plusieurs siècles de vie à Terre-Neuve.

Réservation obligatoire .

1 Rue Jarnigande Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 54 69 17 75 commercialterreneuve@gmail.com

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L’événement Visite à la chandelle Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin