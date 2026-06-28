Visite – À la découverte de la ferme urbaine « La Caverne » Bibliothèque Jacqueline de Romilly Paris mercredi 14 octobre 2026.

Lauréate de l’appel à projets Parisculteurs initié par la Ville de Paris, cette ferme urbaine est la toute première de la capitale à s’implanter dans un souterrain. C’est donc dans les 3500 m² du parking Raymond Queneau (18e), propriété d’un bailleur social, que l’entreprise Cycloponics a créé la Caverne. L’idée : « offrir aux urbains une production locale de qualité ». Ni engrais, ni pesticides, ni OGM… certaines de leurs productions ont même une certification AB (agriculture biologique). Dans cette « grotte » d’un nouveau genre, ces petits producteurs tirent parti de l’environnement sombre et souterrain pour redonner vie à une activité disparue de la capitale il y a bien longtemps, rebaptisée « le maraîchage carvernicole ».

Des conditions de visite rares pour un lieu insolite – dans la limite de 25 personnes.

Champignons ; Crédits : Joséphine Brueder / Mairie de Paris

Endives ; Crédits : Joséphine Brueder / Mairie de Paris

Dans le cadre de l’Automne de la science 2026, venez visiter « La Caverne », une étonnante ferme urbaine installée dans un ancien parking du 18e arrondissement de Paris.

Le mercredi 14 octobre 2026

de 16h00 à 17h30

gratuit Tout public. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-14T19:00:00+02:00

fin : 2026-10-14T20:30:00+02:00

Date(s) : 2026-10-14T16:00:00+02:00_2026-10-14T17:30:00+02:00

Bibliothèque Jacqueline de Romilly 16 avenue de la Porte Montmartre 75018 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-jacqueline-de-romilly-1745 +33142556020 bibliotheque.jacqueline-deromilly@paris.fr



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