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Visite – À la découverte de la ferme urbaine « La Caverne » Bibliothèque Jacqueline de Romilly Paris

Visite – À la découverte de la ferme urbaine « La Caverne » Bibliothèque Jacqueline de Romilly Paris

Visite – À la découverte de la ferme urbaine « La Caverne » Bibliothèque Jacqueline de Romilly Paris mercredi 14 octobre 2026.

Lieu
Bibliothèque Jacqueline de Romilly
Adresse
16 avenue de la Porte Montmartre
Ville
75018 Paris
Département
Paris
Début
mercredi 14 octobre 2026
Fin
mercredi 14 octobre 2026

Lauréate de l’appel à projets Parisculteurs initié par la Ville de Paris, cette ferme urbaine est la toute première de la capitale à s’implanter dans un souterrain. C’est donc dans les 3500 m² du parking Raymond Queneau (18e), propriété d’un bailleur social, que l’entreprise Cycloponics a créé la Caverne. L’idée : « offrir aux urbains une production locale de qualité ». Ni engrais, ni pesticides, ni OGM… certaines de leurs productions ont même une certification AB (agriculture biologique). Dans cette « grotte » d’un nouveau genre, ces petits producteurs tirent parti de l’environnement sombre et souterrain pour redonner vie à une activité disparue de la capitale il y a bien longtemps, rebaptisée « le maraîchage carvernicole ».
Des conditions de visite rares pour un lieu insolite – dans la limite de 25 personnes.

Champignons poussant sur des blocs
Champignons ; Crédits : Joséphine Brueder / Mairie de Paris
Endives poussant dans un parking
Endives ; Crédits : Joséphine Brueder / Mairie de Paris

Dans le cadre de l’Automne de la science 2026, venez visiter « La Caverne », une étonnante ferme urbaine installée dans un ancien parking du 18e arrondissement de Paris.
Le mercredi 14 octobre 2026
de 16h00 à 17h30
gratuit Tout public. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-14T19:00:00+02:00
fin : 2026-10-14T20:30:00+02:00
Date(s) : 2026-10-14T16:00:00+02:00_2026-10-14T17:30:00+02:00

Bibliothèque Jacqueline de Romilly 16 avenue de la Porte Montmartre  75018 Paris
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-jacqueline-de-romilly-1745 +33142556020 bibliotheque.jacqueline-deromilly@paris.fr


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