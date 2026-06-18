Visite à la ferme au Gaec de l’Herm Herm Boisset
Visite à la ferme au Gaec de l’Herm Herm Boisset mardi 7 juillet 2026.
Boisset
Visite à la ferme au Gaec de l’Herm
Herm Gaec de L’Herm Boisset Haute-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-07 17:30:00
fin : 2026-08-18
Date(s) :
2026-07-07
C’est l’heure de la traite des vaches et du biberon des veaux au Gaec de l’Herm ! Après la visite, quel délice de déguster les glaces fabriquées à la ferme. Réservation obligatoire au 06 68 95 13 16..
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Herm Gaec de L’Herm Boisset 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 68 95 13 16
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English :
It’s time to milk the cows and bottle-feed the calves at Gaec de l’Herm! After the visit, what a delight to taste the ice creams made on the farm. Reservations required: 06 68 95 13 16.
L’événement Visite à la ferme au Gaec de l’Herm Boisset a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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