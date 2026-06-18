Visite à la ferme au Gaec de l’Herm Herm Boisset mardi 7 juillet 2026.

Boisset

Visite à la ferme au Gaec de l’Herm

Herm Gaec de L’Herm Boisset Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-07 17:30:00

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-07-07

C’est l’heure de la traite des vaches et du biberon des veaux au Gaec de l’Herm ! Après la visite, quel délice de déguster les glaces fabriquées à la ferme. Réservation obligatoire au 06 68 95 13 16..

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Herm Gaec de L’Herm Boisset 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 68 95 13 16

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English :

It’s time to milk the cows and bottle-feed the calves at Gaec de l’Herm! After the visit, what a delight to taste the ice creams made on the farm. Reservations required: 06 68 95 13 16.

L’événement Visite à la ferme au Gaec de l’Herm Boisset a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron