Visite à la ferme Prissac
Visite à la ferme Prissac samedi 23 mai 2026.
Prissac
Visite à la ferme
1 Le Gué de Laveau Prissac Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-23 14:30:00
fin : 2026-05-23 17:30:00
Date(s) :
2026-05-23
Dans le cadre du Pôle Expérimental pour une Agriculture Résiliente du Parc naturel régional de la Brenne, nous proposons une restitution de nos travaux sur la ferme du Gué de Laveau.
Dans le cadre du Pôle Expérimental pour une Agriculture Résiliente du Parc naturel régional de la Brenne, nous proposons une restitution de nos travaux sur la ferme du Gué de Laveau.
A destination des agriculteurs et des gestionnaires d’espaces intéressés par notre démarche.
Nous contacter pour information et inscription. .
1 Le Gué de Laveau Prissac 36370 Indre Centre-Val de Loire +33 6 78 41 56 85 asso.epimethee@gmail.com
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English :
As part of the Pôle Expérimental pour une Agriculture Résiliente (Experimental Pole for Resilient Agriculture) of the Parc naturel régional de la Brenne, we are presenting a report on our work on the Gué de Laveau farm.
L’événement Visite à la ferme Prissac a été mis à jour le 2026-05-19 par Destination Brenne
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