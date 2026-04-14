VISITE A LA LANTERNE DES MYSTERES DE LA BASTIDE MARIN, Bastide MARIN, Centre d’Interprétation du Matrimoine Méditerranéen, La Ciotat

VISITE A LA LANTERNE DES MYSTERES DE LA BASTIDE MARIN Samedi 23 mai, 20h00 Bastide MARIN, Centre d’Interprétation du Matrimoine Méditerranéen Bouches-du-Rhône

5€ au bénéfice de la restauration du Monument historique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

La Bastide MARIN ouvrira donc ses portes exceptionnellement à 20h00 et offrira un Parcours Spectacle dans ses jardins.

Le thème: A la découverte des 4 siècles d’Histoire du Monument Historique

Par petits groupes, à la lueur de la lanterne, les visiteurs découvriront les tableaux vivants.

Se munir d’une lampe de poche et s’inscrire (places limitées)

Bastide MARIN, Centre d’Interprétation du Matrimoine Méditerranéen 1943, avenue Guillaume Dulac, 13600 La Ciotat La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 06 65 27 84 39 https://www.bastide-marin.eu https://www.facebook.com/bastide.marin [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/la-ciotat-il-etait-une-fois/evenements/visite-a-la-lanterne-des-mysteres-de-la-bastide-marin-2 »}] Bienvenue à la Bastide MARIN

Un lieu patrimonial remarquable – Marque QUALITÉ TOURISME™

Un lieu unique, authentique, lauréat de la Mission BERN en 2021

La Bastide MARIN est inscrite aux Monuments Historiques depuis le 4 mars 2013

Elle est composée d’une Maison de Maître, d’une ferme et d’une cour avec puits dans un écrin naturel composé de plusieurs jardins aménagés, secrets et harmonieux.

De glorieux navigateurs au long cours ont vécu ici durant des siècles. Ils bravaient les tempêtes, les épidémies et les pirates. Leur bastide était « hospitalière ».

Lieu de villégiature estivale, de soin et de refuge lors des attaques maritimes, la Bastide MARIN recèle de nombreux secrets.

Un patrimoine remarquable – seul vestige des temps glorieux du commerce maritime

« Mémoire » des bastides prestigieuses de La Ciotat, la Bastide MARIN raconte une histoire passionnante. Construite aux alentours de 1550, ses propriétaires au fil des siècles ont su préserver ses richesses

Un programme annuel ponctue les saisons.

Patrimoine architectural, naturel et humain sont à découvrir et partager. Visite libre, visite commentée, parcours spectacle, spectacle … Venir en bus – 21 ou 70 /arrêt de bus devant la Bastide MARIN. Venir en train ou à pieds: empruntez la voie douce. Venir en voiture: Parking à proximité.

La Bastide MARIN ouvrira donc ses portes exceptionnellement à 20h00 et offrira un Parcours Spectacle dans ses jardins.

©LACIOTATILETAITUNEFOIS