Visite à l’Institut National des Jeunes Aveugles, Institut National des Jeunes Aveugles, Paris

Informations pratiques

Visite à l’Institut National des Jeunes Aveugles Samedi 19 septembre, 10h00 Institut National des Jeunes Aveugles Paris

Gratuit sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Un patrimoine riche et inclusif !

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026, l’entreprise Canon, le musée Coupvray, l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, le Campus Louis Braille, l’Ecole des Chiens Guides de Paris et l’établissement public Institut National des Jeunes Aveugles (INJA-Louis Braille) se réunissent pour vous accueillir le samedi 19 septembre, de 10h à 17h, au 56 boulevard des Invalides Paris 7ème.

Venez admirer le patrimoine historique d’un bâtiment classé et découvrir un savoir-faire sur le plan de la déficience visuelle :

Le parcours et la formation d’un chien guide d’aveugle, des expositions photos exceptionnelles et entièrement accessibles, des starts-up spécialisée pour la culture….

Des visites libres, mais également guidées vous seront proposées dans ces lieux chargés d’histoire où a vécu Louis Braille, l’inventeur du système universel d’écriture et de lecture pour les aveugles du monde entier.

Départ des visites guidées : 10h30, 11h30, 14h30 et 15h30.

Tout au long de la journée, vous pourrez également assister à des concerts (jazz, variétés en vous rafraîchissant dans le jardin sensoriel Helen Keller.

Nous vous attendons nombreux et nombreuses pour cette journée riche en découvertes (sans inscription ni pour les visites guidées, ni pour le circuit libre).

Institut National des Jeunes Aveugles 56 Boulevard des invalides 75007 Paris Paris 75007 Quartier des Invalides Paris Île-de-France 01 44 49 35 35 http://www.inja.fr/ https://www.facebook.com/institutnationaldesjeunesaveugles;https://twitter.com/INJAParis;https://www.youtube.com/channel/UCM7zMdknhJnn3eaaoRN9lZg [{« owner »: {« uid »: 47692834154269, « type »: « user »}, « lastProcessedAt »: « 2026-08-31T12:10:00.800Z », « data »: [{« eventDuration »: 420, « bookingContact »: « rjeseck@inja.fr », « response »: {« passId »: 433954058, « isPending »: false, « addressId »: 56335}, « venueId »: 151931, « description »: « linked desc », « category »: « VISITE_GUIDEE », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-08-31T12:10:00.550Z », « duo »: true}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 2564622, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-08-31T12:10:00.654Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 484316926, « id »: 1}]}, « dates »: [{« quantity »: 1000, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789804800000, « id »: 1}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-08-31T12:10:00.799Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/433954058 »}] L’Institut National des Jeunes Aveugles (INJA) placé sous la tutelle du Ministère des Affaires sociales et de la Santé est un Établissement Public National d’Enseignement et d’Education Spécialisés pour jeunes aveugles et malvoyants. Métro : Duroc (lignes 10 et 13) Bus : lignes 28, 39, 70, 82, 89, 92

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©INJA Louis Braille