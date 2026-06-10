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AGENDA · Le Mans

Visite à vélo street art dans la ville ! Maison du Pilier-Rouge Le Mans

mercredi 15 juillet 2026 · Maison du Pilier-Rouge · Le Mans

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Maison du Pilier-Rouge
Adresse
41-43 Grande rue
Ville
72000 Le Mans
Département
Sarthe
Tarif
6

Le Mans

Visite à vélo street art dans la ville !

Maison du Pilier-Rouge 41-43 Grande rue Le Mans Sarthe

Tarif : – – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 19:00:00
fin : 2026-07-15 21:00:00

Date(s) :
2026-07-15

Partez à la rencontre des fresques du festival Plein champ emblématiques de l’art urbain contemporain. Depuis 2019, près de vingt artistes contribuent au rayonnement de l’art dans la ville et dans la nature pour susciter l’émotion.
Vélo en bon état et casque obligatoire.
Jauge de 20 personnes.   .

Maison du Pilier-Rouge 41-43 Grande rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22 

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English :

L’événement Visite à vélo street art dans la ville ! Le Mans a été mis à jour le 2026-06-26 par CDT72

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