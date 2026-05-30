Visite accompagnée de la Mairie – Château Saint-Pierre, Mairie de Meung-sur-Loire, Meung-sur-Loire

Informations pratiques

Visite accompagnée de la Mairie – Château Saint-Pierre Samedi 19 septembre, 14h00 Mairie de Meung-sur-Loire Loiret

En cas de mariages, les visites seront annulées ou décalées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Le Château Saint-Pierre de Meung-sur-Loire trouve ses origines au XVIIᵉ siècle comme dépendance seigneuriale. Transformé en tannerie au XIXᵉ siècle, il devient ensuite une demeure bourgeoise sous Jean-Baptiste Landron. Acquis vers 1880 par la famille alsacienne Herrenschmidt, il est agrandi et embelli avec un parc, une orangerie et divers aménagements. Vendu à la ville en 1940, il devient l’Hôtel de Ville en 1942 et fait depuis l’objet de nombreuses rénovations administratives.

Mairie de Meung-sur-Loire 32 rue du Général de Gaulle, 45130 Meung-sur-Loire Meung-sur-Loire 45130 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 22 53 36 https://meung-sur-loire.com/ Le Château Saint-Pierre de Meung-sur-Loire trouve ses origines au XVIIᵉ siècle comme dépendance seigneuriale. Transformé en tannerie au XIXᵉ siècle, il devient ensuite une demeure bourgeoise sous Jean-Baptiste Landron. Acquis vers 1880 par la famille alsacienne Herrenschmidt, il est agrandi et embelli avec un parc, une orangerie et divers aménagements. Vendu à la ville en 1940, il devient l’Hôtel de Ville en 1942 et fait depuis l’objet de nombreuses rénovations administratives.

Le Château Saint-Pierre de Meung-sur-Loire trouve ses origines au XVIIᵉ siècle comme dépendance seigneuriale.

©ville de Meung-sur-Loire