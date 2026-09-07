Visite accompagnée de l’ancien évêché, Ancien évêché, Montpellier

Informations pratiques

Visite accompagnée de l’ancien évêché 19 et 20 septembre Ancien évêché Hérault

Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Les agents du pôle Culture et patrimoine vous invitent à découvrir le rez-de-chaussée de l’ancien évêché, aujourd’hui réaffecté à des missions culturelles.

Au fil de la visite, explorez les jardins, l’escalier monumental, les salons d’apparat et la chapelle, témoins du prestige de cet ancien palais épiscopal.

Ancien évêché 22 rue Lallemand, 34000 Montpellier Montpellier 34062 Centre Hérault Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/visite-accompagnee-de-lancien-eveche »}] En 1912, à la suite de la loi de séparation des Églises et de l’État, le cardinal Anatole de Cabrières, édifie un nouveau palais épiscopal sur l’emplacement d’une ancienne demeure médiévale. Le plan de l’architecte Henri Nodet, structuré autour d’une cour d’honneur, s’inspire du style Louis XV. Après le départ de l’évêché en 2008, le site accueille une antenne du conservatoire, puis depuis 2022, le pôle Culture et patrimoine de la Métropole.

Propriété privée sous bail emphytéotique avec Montpellier Méditerranée Métropole, inscrite au titre des monuments historiques le 20 août 2008.

Les agents vous font découvrir le rez-de-chaussée de l’ancien évêché, aujourd’hui occupé par le pôle Culture et patrimoine : jardins, escalier monumental, salons d’apparat et chapelle.

©Montpellier Méditerranée Métropole