Visite accompagnée de l’exposition «Illustrer la Réforme à Strasbourg 1520-1550» à la Médiathèque protestante du Stift, Médiathèque protestante du Stift, Strasbourg

Informations pratiques

Visite accompagnée de l’exposition «Illustrer la Réforme à Strasbourg 1520-1550» à la Médiathèque protestante du Stift 19 et 20 septembre Médiathèque protestante du Stift Bas-Rhin

Entrée libre. Exposition accessible en continu toute l’après-midi, de 14 h à 18 h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La Médiathèque protestante du Stift et les Archives de la Ville et de l’Eurométropole de Strasbourg vous invitent à découvrir leur nouvelle exposition patrimoniale ! Vous serez accompagnés de notre équipe et du professeur Frank Muller, commissaire de l’exposition spécialiste de la gravure allemande à la Renaissance.

A Strasbourg, la diffusion de la Réforme s’est fortement appuyée sur la propagande par l’image imprimée, que ce soit par la feuille volante, le pamphlet ou l’illustration biblique. Dans ce contexte, les trois principaux artistes strasbourgeois de cette période Hans Baldung Grien (1484/5-1545), Heinrich Vogtherr (1490-1556) et Hans Weiditz (1495-1537) sont plutôt des individualistes religieux.

L’exposition propose un panorama de leurs œuvres gravées, ainsi que celles d’autres artistes encore anonymes. Les documents exposés proviennent principalement des collections de la Médiathèque protestante du Stift, mais aussi des Archives de la Ville et de l’Eurométropole, du Cabinet des Estampes et des Dessins de Strasbourg, de la Bibliothèque nationale et universitaire ou encore de la Bibliothèque des Dominicains de Colmar.

Médiathèque protestante du Stift 1bis quai Saint-Thomas, 67000 Strasbourg Strasbourg 67000 Petite France Bas-Rhin Grand Est 03 88 25 90 15 http://www.mediathequeprotestante.fr https://www.instagram.com/mediathequeprotestante/;https://www.youtube.com/channel/UCtJWgKfbzRomUWjkluyYm2Q La Médiathèque protestante du Stift est un lieu accueillant et convivial situé devant l’église Saint-Thomas de Strasbourg, dans les mêmes bâtiments que le restaurant universitaire et le foyer d’étudiants Le Stift. Depuis sa fondation en 1544 et à travers les siècles, les responsables du foyer de la Fondation Saint-Guillaume (Collegium Wilhelmitanum, aujourd’hui Le Stift) ont eu à cœur de mettre à la disposition des futurs pasteurs, leurs premiers pensionnaires, les ouvrages nécessaires à leur formation. Une bibliothèque de théologie et de culture générale s’est ainsi développée par des achats, mais surtout grâce à des dons et des legs. Les collections sont restées dans l’institution protestante à la Révolution française, ont survécu à l’incendie accidentel de 1860, alors que le collège Saint-Guillaume était installé dans l’ancien couvent des Dominicains. Elles ont également survécu à la guerre de 1870, qui fut fatale à la bibliothèque de la ville de Strasbourg et à celle du séminaire protestant. La Seconde Guerre mondiale les a épargnées, malgré l’évacuation d’urgence et le rapatriement. Ainsi, la Médiathèque protestante du Stift est l’une des plus anciennes bibliothèques encore en activité à Strasbourg. Elle est aujourd’hui ouverte à toutes les lectrices et tous les lecteurs, protestants ou non, qui s’intéressent au protestantisme et aux grands thèmes de société dialoguant avec la foi chrétienne. Elle s’adresse, bien sûr, également aux pasteurs, enseignants en culture religieuse et catéchètes, qui y disposent d’une somme d’outils contemporains qu’il est rare de trouver rassemblés dans un même espace. Son catalogue est riche de plus de 80 000 documents sur tous supports, dont près de 20 000 ouvrages anciens imprimés avant 1830 (parmi lesquels une centaine d’incunables, imprimés avant 1500).

La Médiathèque protestante du Stift et les Archives de la Ville et de l’Eurométropole de Strasbourg vous invitent à découvrir leur nouvelle exposition patrimoniale ! Vous serez accompagnés de notre à…

Médiathèque protestante du Stift