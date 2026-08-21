Visite accompagnée – Le château de Rochechouart : Un patrimoine architectural réinventé, Musée d’art contemporain de la Haute-Vienne – Château de Rochechouart, Rochechouart

Informations pratiques

Visite accompagnée – Le château de Rochechouart : Un patrimoine architectural réinventé 19 et 20 septembre Musée d’art contemporain de la Haute-Vienne – Château de Rochechouart Haute-Vienne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

À partir de 1836, afin de préserver le château de sa dégradation, le département de la Haute-Vienne lui a progressivement attribué de nouveaux usages. Cette réinvention a permis à cette architecture remarquable de traverser le temps et de devenir, en 1985, le musée actuel.

Au cours de cette visite accompagnée, découvrez comment ce lieu conjugue préservation du patrimoine et création contemporaine. Les espaces muséographiques et les œuvres d’artistes internationaux témoignent de la volonté de faire vivre ce monument tout en respectant son histoire.

Cette visite est également l’occasion de s’interroger sur les choix qui façonnent notre mémoire collective : ce que nous décidons de conserver, de transformer ou d’abandonner participe à l’histoire et à l’identité d’un monument.

Musée d’art contemporain de la Haute-Vienne – Château de Rochechouart Place du Château, 87600 Rochechouart Rochechouart 87600 La Cloître Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 55 03 77 77 http://www.musee-rochechouart.com https://www.facebook.com/Mus%C3%A9e-dart-contemporain-de-la-Haute-Vienne-Ch%C3%A2teau-de-Rochechouart-116593301835306/ Sur un promontoire rocheux, le château occupe un site remarquable dominant la vallée de la Graine et de la Vayres. L’édifice date, pour l’essentiel, du XVe siècle avec sa cour intérieure et son élégante galerie Renaissance. Deux salles sont ornées d’un rare ensemble de fresques du XVIe siècle. Dans le château, un musée contemporain regroupe une collection d’œuvres d’artistes représentés dans les plus grands musées d’Europe, ainsi qu’un fonds consacré à Raoul Hausmann, célèbre dadaïste réfugié en Limousin pendant la Seconde Guerre mondiale. Parking à proximité.

A partir de 1836, afin de résister à sa détérioration, le département de la Haute-Vienne a su redéfinir l’usage du château. En redessinant ses fonctions, cette architecture remarquable a pu perdurer…

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