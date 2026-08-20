Visite accompagnée : Le musée de Rochechouart : une collection qui questionne la photographie, Musée d’art contemporain de la Haute-Vienne – Château de Rochechouart, Rochechouart

Informations pratiques

Visite accompagnée :

Le musée de Rochechouart : une collection qui questionne la photographie 19 et 20 septembre Musée d’art contemporain de la Haute-Vienne – Château de Rochechouart Haute-Vienne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Découvrez comment la photographie a profondément marqué la création contemporaine à travers une visite accompagnée des collections du musée. Des expérimentations de Raoul Hausmann, qui pousse le médium dans ses retranchements, aux œuvres d’artistes contemporains qui interrogent l’image, l’imitent, l’intègrent ou exploitent sa capacité à saisir l’instant, cette visite vous invite à explorer les multiples usages de la photographie dans l’art d’aujourd’hui.

Musée d’art contemporain de la Haute-Vienne – Château de Rochechouart Place du Château, 87600 Rochechouart Rochechouart 87600 La Cloître Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 55 03 77 77 http://www.musee-rochechouart.com https://www.facebook.com/Mus%C3%A9e-dart-contemporain-de-la-Haute-Vienne-Ch%C3%A2teau-de-Rochechouart-116593301835306/ Sur un promontoire rocheux, le château occupe un site remarquable dominant la vallée de la Graine et de la Vayres. L’édifice date, pour l’essentiel, du XVe siècle avec sa cour intérieure et son élégante galerie Renaissance. Deux salles sont ornées d’un rare ensemble de fresques du XVIe siècle. Dans le château, un musée contemporain regroupe une collection d’œuvres d’artistes représentés dans les plus grands musées d’Europe, ainsi qu’un fonds consacré à Raoul Hausmann, célèbre dadaïste réfugié en Limousin pendant la Seconde Guerre mondiale. Parking à proximité.

Qu’il s’agisse du travail de Raoul Hausmann qui exploite l’outil pour le pousser dans ces retranchements ou parmi les nombreux points de vue des artistes exposé(e)s actuellement qui interrogent en en…

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