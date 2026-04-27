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Visite Alençon, la cité des Ducs Alençon

Visite Alençon, la cité des Ducs Alençon mercredi 29 avril 2026.

Adresse : 38 Rue aux Sieurs

Ville : 61000 Alençon

Département : Orne

Début : mercredi 29 avril 2026

Fin : mercredi 29 avril 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Alençon

Visite Alençon, la cité des Ducs

38 Rue aux Sieurs Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 11:00:00
fin : 2026-04-29 12:00:00

Date(s) :
2026-04-29

Le temps d’une visite, attardez vous devant les édifices emblématiques qui ont façonnés la gloire et la renommée de l’ancienne cité des Ducs ! Du XIeme siècle au XXIeme siècle, il n’y a qu’un pas Suivez le guide !

Visite d’une heure
5€ par adulte (+ de 18 ans)   .

38 Rue aux Sieurs Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 80 66 33 

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English : Visite Alençon, la cité des Ducs

L’événement Visite Alençon, la cité des Ducs Alençon a été mis à jour le 2026-04-01 par OT CUA ALENCON

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